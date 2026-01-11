Христо Янев: Чака ни много дълъг път

Христо Янев подходи философски при заминаването на ЦСКА за подготвителния лагер в Турция. На летище „Васил Левски“ старши треньорът на „армейците“ заяви, че пред тях предстои дълъг път и трябва да има търпение към новите попълнения.

Наставникът е на мнение, че прибавянето нови играчи не е лесен процес и трябва време, за да се аклиматизират в състава на „червените“.

„Трябва да се подготвим добре, целият отбор да разбере какви са ни изискванията и да сплотим групата. Това, което направихме, е много добре, за да може новите да разберат какво се изисква от тях, да ги приеме отборът. Процесът е отворен и ще разберете, когато вземем някой нов футболист”, започна той.

Специалистът коментира и завръщането на Димитър Евтимов в редиците на тима от Борисовата градина, превръщайки се в най-новото попълнение.

„Казах на Димитър Евтимов: „Добре дошъл. Радвам се, че ще работим отново заедно.“

„Не само ще се готвим за мача с Арда, а за всичко, което ни предстои през сезона. Това е идеален момент да се възползваме от перфектните условия, които ще ни предостави лагера и да избягаме от това, което виждате в момента“, добави треньорът.