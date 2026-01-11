БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Христо Янев: Чака ни много дълъг път

Трябва да сме търпеливи и да разберем, че всеки ще се аклиматизира по различен начин, заяви треньорът на ЦСКА при заминаването на лагера в Турция.

Христо Янев
Снимка: Startphoto.bg
Христо Янев подходи философски при заминаването на ЦСКА за подготвителния лагер в Турция. На летище „Васил Левски“ старши треньорът на „армейците“ заяви, че пред тях предстои дълъг път и трябва да има търпение към новите попълнения.

Наставникът е на мнение, че прибавянето нови играчи не е лесен процес и трябва време, за да се аклиматизират в състава на „червените“.

Трябва да се подготвим добре, целият отбор да разбере какви са ни изискванията и да сплотим групата. Това, което направихме, е много добре, за да може новите да разберат какво се изисква от тях, да ги приеме отборът. Процесът е отворен и ще разберете, когато вземем някой нов футболист”, започна той.

Специалистът коментира и завръщането на Димитър Евтимов в редиците на тима от Борисовата градина, превръщайки се в най-новото попълнение.

Казах на Димитър Евтимов: „Добре дошъл. Радвам се, че ще работим отново заедно.

Не само ще се готвим за мача с Арда, а за всичко, което ни предстои през сезона. Това е идеален момент да се възползваме от перфектните условия, които ще ни предостави лагера и да избягаме от това, което виждате в момента“, добави треньорът.

„Чака ни много дълъг път. Не е лесно да приобщиш 5-6 нови играчи. Трябва да сме търпеливи и да разберем, че всеки ще се аклиматизира по различен начин. Ще разберете всичко от официалните канали на ЦСКА. Досега мисля, че се държим достатъчно коректно към вас (б.р. журналистите) като хора, които си вършат работата“, отбеляза Янев.

