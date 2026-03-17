БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Акция срещу купуването на гласове се провежда в Бургас
Чете се за: 01:30 мин.
Протест на шофьори на линейки в Бургас заради глоби за...
Чете се за: 01:52 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мисията изглежда невъзможна за Манчестър Сити в реванша с Реал Мадрид

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Запази

Срещата започва в 22:00 часа.

манчестър сити вкара четири гола реал мадрид финала шампионската лига
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

С четири мача във вторник, 17 март, започват осминафиналните мачове-реванши от Шампионската лига. От 22 часа е сблъсъкът между Манчестър Сити и Реал Мадрид на стадион „Етихад“.

„Кралете“ са с три гола аванс след първия двубой на испанска земя. Федерико Валверде открадна шоуто след хеттрик до почивката, а „гражданите“ изглеждаха бледа сянка на себе си. Това се повтори и през уикенда, когато тимът на Хосеп Гуардиола направи 1:1 с Уест Хем във Висшата лига и вече изостава с девет точки от лидера Арсенал, макар и да има мач по-малко от лондончани.

Реал на Алваро Арбелоа пък загря с убедително 4:1 над Елче. Добрите новини за Кралския клуб идват от наличието на Килиан Мбапе и Джуд Белингам в групата. И двамата не играха в първия мач заради контузии. Реал Мадрид трудно ще сдаде комфортния си аванс, но трябва да внимава в началните минути, тъй като ранен гол в полза на Сити може да обърне на 180 градуса събитията на терена.

Съдийска бригада от Франция ще ръководи мача. Клеман Тюрпен е главен съдия, с помощници Никола Дано и Бенжамен Паже. Четвърти арбитър е Вили Делажо, а на ВАР ще оперират Жером Бризар, с асистент Бастиен Дешепи.

Челси има подобна тежка задача срещу европейския шампион Пари Сен Жермен, след като загуби с 2:5 в Париж. Лиъм Росиниър и компания няма какво да губят на реванша срещу парижани, които не са в най-доброто си състояние, но остават голяма класа.

Три попадения преднина има и Бодьо/Глимт от първата среща със Спортинг Лисабон в Норвегия, докато Арсенал и Байер Леверкузен ще подновят битката си от осминафиналите си след 1:1 в Германия. Бившият играч на „аспирините“ Кай Хаверц измъкна лидера в Англия, но фаворитът за продължаване напред трябва да бъде нащрек и в реванша, тъй като Леверкузен вече покори „Етихад“ и Ман Сити по-рано в основната фаза.

Чете се за: 02:45 мин.
Гледайте новините и в Метрото Metro
#Манчестър Сити #Реал Мадрид

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Чете се за: 03:27 мин.
Чете се за: 02:57 мин.
Чете се за: 03:22 мин.
Чете се за: 01:10 мин.
Чете се за: 00:45 мин.

Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ