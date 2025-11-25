С два точни удара Байер Леверкузен отбеляза два гола и спечели гостуването си на Манчестър Сити

Байер Леверкузен победи Манчестър Сити с 2:0 в мач от 5-ия гръг на Шампионска лига. Победителите показаха впечатляваща успеваемост, като отбелязаха два гола с два точни удара.

Вицешампионът на Германия откри резултата на стадион "Етихад" в Манчестър с първия си точен удар. Кристиан Кофане заложи топката на пътя на Алехандро Грималдо. Полузащитникът връхлетя топката и даде аванс на "аспирините".

Възпитаниците на Каспер Хюлманд удвоиха преднината си с втория си точен изстрел. Патрик Шик засече с глава центриране на Ибрахим Маза.

До края на срещата Марк Флекен отрази изстрел на Ерлинг Холанд и два изстрела на Раян Шерки, за да се поздрави със суха мрежа.

Байер Леверкузен се изкачи до 13-ото място в класирането с актив от 8 точки. Манчестър Сити се смъкна до 6-ата позиция в подреждането с 10 пункта.