Килиан Мбапе няма да започне като титуляр във финала за Суперкупата на Испания между Реал и Барселона

Въпреки участието си в тренировката вчера, Килиан Мбапе, който се контузи в края на декември, ще бъде резерва в мача за Суперкупата на Испания между Реал Мадрид и Барселона тази вечер, пише Le Parisien.

След като пропусна полуфинала срещу Атлетико Мадрид и взе експресен полет за Саудитска Арабия в петък, френският нападател беше оставен на пейката от Шаби Алонсо за финала в Джеда.

Нападателят на Реал Мадрид се очакваше да отсъства от игра три седмици, но поднови тренировки много по-рано от очакваното.

На пресконференция преди мача, Шаби Алонсо обясни, че не иска да поема никакви рискове за здравето на своя нападател, който е отбелязал 18 гола и е дал четири асистенции в лигата този сезон.

„Да играем с инжекции за облекчаване на болката? Това е решение, което трябва да вземем с играча, треньорския щаб и лекарите. Винаги трябва да се претеглят рисковете, но ние не сме камикадзета“, коментира Алонсо.

Логично, наставникът предпочете да започне с дуото Винисиус-Родриго в атака, като потенциално ще пусне звездния си играч през второто полувреме. Реал Мадрид търси реванш, след като загуби финала за Суперкупата от Барселона миналия сезон.