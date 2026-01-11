БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българският посланик в Скопие след нападението:...
Чете се за: 04:42 мин.
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с...
Чете се за: 02:10 мин.
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:30 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:22 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Килиан Мбапе няма да започне като титуляр във финала за Суперкупата на Испания между Реал и Барселона

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Запази

Финалът за Суперкупата изправя един срещу друг носителя на трофея от миналата година Барселона и Реал Мадрид. Мачът в Джеда започва в 21:00 ч.

звездата реал мадрид килиан мбапе изкачи пето брой голове отбелязани една календарна година век
Слушай новината

Въпреки участието си в тренировката вчера, Килиан Мбапе, който се контузи в края на декември, ще бъде резерва в мача за Суперкупата на Испания между Реал Мадрид и Барселона тази вечер, пише Le Parisien.

След като пропусна полуфинала срещу Атлетико Мадрид и взе експресен полет за Саудитска Арабия в петък, френският нападател беше оставен на пейката от Шаби Алонсо за финала в Джеда.

Нападателят на Реал Мадрид се очакваше да отсъства от игра три седмици, но поднови тренировки много по-рано от очакваното.

На пресконференция преди мача, Шаби Алонсо обясни, че не иска да поема никакви рискове за здравето на своя нападател, който е отбелязал 18 гола и е дал четири асистенции в лигата този сезон.

„Да играем с инжекции за облекчаване на болката? Това е решение, което трябва да вземем с играча, треньорския щаб и лекарите. Винаги трябва да се претеглят рисковете, но ние не сме камикадзета“, коментира Алонсо.

Логично, наставникът предпочете да започне с дуото Винисиус-Родриго в атака, като потенциално ще пусне звездния си играч през второто полувреме. Реал Мадрид търси реванш, след като загуби финала за Суперкупата от Барселона миналия сезон.

#Суперкупа на Испания по футбол 2026 г. #ФК Реал Мадрид #ФК Барселона # Килиан Мбапе

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
1
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до Столична община
2
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
3
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
4
Слави Трифонов: Васил Терзиев да подаде оставка
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София – Самоков
5
Паднала скална маса затруднява движението по пътя София –...
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди самолети и блокира фериботи
6
Вятър със скорост над 150 км/ч. в Гърция събори дървета, повреди...

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Европейски футбол

Барселона спечели Суперкупата на Испания след голово шоу с Реал Мадрид
Барселона спечели Суперкупата на Испания след голово шоу с Реал Мадрид
Байерн Мюнхен не показа милост и вкара осем гола във вратта на Волфсбург Байерн Мюнхен не показа милост и вкара осем гола във вратта на Волфсбург
Чете се за: 02:15 мин.
Манчестър Юнайтед отпадна от ФА Къп след домакинска загуба от Брайтън Манчестър Юнайтед отпадна от ФА Къп след домакинска загуба от Брайтън
Чете се за: 01:30 мин.
Защо Суперкупата на Испания вече се провежда в Саудитска Арабия и кой е първият победител в надпреварата? Защо Суперкупата на Испания вече се провежда в Саудитска Арабия и кой е първият победител в надпреварата?
Чете се за: 08:12 мин.
Хеттрик на Габриел Мартинели прати Арсенал в четвъртия кръг за Купата на Англия Хеттрик на Габриел Мартинели прати Арсенал в четвъртия кръг за Купата на Англия
Чете се за: 01:42 мин.
Милан оцеля на „Франки“ в нов мач с късна драма Милан оцеля на „Франки“ в нов мач с късна драма
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Чете се за: 04:42 мин.
Политика
Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция Нападение над българското посолство в Скопие, МВнР с остра реакция
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Иран се готви за нова нощ на протести, властите със заплахи за смъртни присъди Иран се готви за нова нощ на протести, властите със заплахи за смъртни присъди
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Балканите в капана на зимата: Хиляди без ток, бурно море и...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
"Сякаш е гето, не са изхвърляли боклука повече от месец":...
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Преди рулетката с мандатите: ГЕРБ, ПП и БСП няма да правят опити за...
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Живакът падна до - 37 °C: Хиляди туристи са блокирани във...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ