Защо Суперкупата на Испания вече се провежда в Саудитска Арабия и кой е първият победител в надпреварата?

Ето как турнирът се променя през годините и кои са най-успешните отбори, взели участие в него.

суперкупата испания вече провежда саудитска арабия първият победител надпреварата
Слушай новината

Последното издание на Суперкупата на Испания приключи с тържество в червено и синьо. Барселона елиминира Атлетик Билбао в полуфиналната среща, а на финала победи своя вечен съперник Реал Мадрид. От своя страна “белият балет” достигна до финалната среща след победа над Майорка.

Финалът бе запомнящ се – Ел Класико, 7 гола, 5 от които в полза на Барселона. Вратарят на каталунците Войчех Шчесни си изработи директен червен картон. Тогава полякът извърши нарушение срещу Килиан Мбапе.

Състезанието се променя значително през годините – от формата, през мястото на провеждане, до времето от годината. Макар и не най-важният трофей, Суперкупата на Испания привлича интерес към срещите. Това също е възможност за спечелване на още един трофей във витрината сред испанските клубове.

Ето и всичко най-интересно от историята на Суперкупата на Испания, как са се променяли форматът и името на турнира, както и кои са най-успешните отбори в 42-годишната история на надпреварата.

История на Суперкупата на Испания

Суперкупа на Испания е създадена като ежегодно събитие по подобие на Къмюнити Шийлд в Англия и суперкупите на Германия и Франция. Надпреварата противопоставя шампионът на страната и носителят на Купата на Краля.

Прекият предшественик на състезанието е купа “Ева Дуарте”, а състезанието се е провело за последно през 1953 г. Подобни събития не са се провеждали почти 30 години.

Съвременният турнир е създаден през юли 1982 г. Тогавашният президент на Барселона Хосе Луис Нунес отправя предложение към Събранието на Испанската кралска федерация по футбол (RFEF), като впоследствие то е одобрено.

Както всяко нещо, испанската суперкупа също е срещнала трудности, например за свободни дати в календара, което налага отмяната на изданията през 1986 и 1987 г. Поради дублиране на шампиона от първенството и турнира за купата, трофеят е връчен автоматично на победителя и мачът не се провежда. Това се е случило два пъти – през 1984, когато дубъл прави Атлетик Билбао, а през 1989 дубълът е за Реал Мадрид.

С цел популяризирането на турнира, през 1994 г. Испанската футболна федерация (RFEF) решава Суперкупата да поставя началото на сезона, като се провежда преди старта на местния футболен шампионат. През 1996 г., федерацията взема решение да премахне автоматичното връчване на трофея при дубъл, пример за които са двата случая от 1984 и 1989 г. Промяната се изразява в това, че при такива случаи първият участник да бъде отборът, спечелил дубъла, а вторият участник да бъде загубилият финала за Купата на Краля. Такива са случаите от 1996, 1998, 2009, 2015, 2016 и 2018 г.

Срещите се играят в два мача на разменно гостуване, а отборът с най-добър общ резултат печели отличието. През 2018 г. обаче, двубоят за Суперкупата, се провежда само в един мач и за първи път е извън пределите на Испания. Срещата се изиграва между Севиля и Барселона в град Танжер, Марко. Тогава каталунците побеждават андалусийците с 2:1.

През сезон 2019/20 се случва другата значителна промяна. Освен, че отново не се изиграва в Испания, Суперкупата е с нов формат – “Финална четворка” и се провежда през януари, когато е началото на втория полусезон. Интересно съвпадение е, че четиримата участници, са били и в топ 4 във финалното класиране на Ла Лига за предходния сезон 2018/19. Отборите взели участие са Барселона (шампион в Ла Лига), Валенсия (победител в Купата на Краля), Атлетико Мадрид (второ място за Купата на Краля) и Реал Мадрид (трети в Ла Лига).

Защо надпреварата се провежда в Саудитска Арабия?

През 2019 г. Испанската футболна федерация (RFEF) подписва споразумение с правителството на Саудитска Арабия за провеждане на своеобразен “минитурнир” с 4 отбора. Договорът е за следващите 3 години в средата на сезона през януари. Според The Sporting News сделката е била на стойност 120 милиона евро за 3 години, а през 2021 г. контрактът е удължен за още едно десетилетие. Заедно с победителите от Ла Лига и Купата на Краля, подгласниците и в двете състезания се класират за Суперкупата. След разширяването на формата нито един победител от първенството и купата на страната не печелят турнира. Поради ковид-пандемията през сезон 2020/21, “минитурнирът” се провежда в Испания.

Кои са победителите в турнира и по колко пъти са печелили трофея?

Най-много трофеи естествено имат Барселона (15) и Реал Мадрид (13). Зад тях се нареждат Атлетик Билбао и Депортиво ла Коруня с по 3 отличия от надпреварата. Другият мадридски тим Атлетико печели трофея само два пъти. С по едно отличие могат да се похвалят отборите на Реал Сосиедад, Майорка, Валенсия, Реал Сарагоса и Севиля.

15 трофея – Барселона – 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018, 2023 и 2025 г.

13 трофея – Реал Мадрид – 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022 и 2024 г.

По три купи имат Атлетик Билбао – 1984, 2015 и 2021 г и Депортиво ла Коруня – 1995, 2000 и 2002 г.

Два трофея е завоювал Атлетико Мадрид – 1985 и 2014 г.

По един имат Реал Сосиедад – 1982, Майорка – 1998, Валенсия – 1999, Реал Сарагоса – 2004 и Севиля – 2007 г.

А кой е първият победител в надпреварата?

Първият победител, естествено през 1982 г., е Реал Сосиедад. В първата среща Сосиедад губи с 0:1, но във втория мач отборът побеждава с 4:0 и така при общ резултат 4:1 надделяват не над кой да е, а над Реал Мадрид. Така отборът от Сан Себастиан печели първото отличие от надпреварата.

Голмайстори в историята на турнира

Лионел Меси е водещ голмайстор за всички времена в Суперкупата на Испания с 14 гола в 20 мача. Легендите на Реал Мадрид Раул и Карим Бензема са следващите със 7 гола, с 3 повече от четирите гола да португалската суперзвезда Кристиано Роналдо.

Кой ще бъде следващият носител на трофея от Суперкупата на Испания? Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид или Атлетик Билбао? Отговорът на този въпрос ще получим в неделя (11 януари), когато е финалът в Джеда, Саудитска Арабия.

Снимки: БГНЕС

Автор: Димитър Таралов

