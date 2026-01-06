Суперкупата на Испания отново в Саудитска Арабия: какво да очакваме?

Време е за още едно голямо футболно шоу. Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид и Атлетик Билбао се впускат в нова битка, в която победителят ще си тръгне с трофея от Суперкупата на Испания.

Сцена на футболните спектакли ще е стадион “Крал Абдула Спортс Сити” в град Джеда за втора поредна година, след като през предишните три (2022, 2023 и 2024 г.) срещите се проведоха в саудитската столица Рияд. Турнирът дава старт на футболния календар в иберийската страна.

Суперкупата е възможност един от четирите отбора да завоюва първия си трофей през новия сезон - какво по-добро начало на годината!

Каква е ситуацията при четирите отбора?

Барселона ще започне турнира с надеждата да защити трофея си, след като победи Реал Мадрид с 5:2 през януари миналата година, отново в Джеда. Освен това каталунците са действащите шампиони на Испания и носители на Купата на Краля. Ханзи Флик е в позиция да поведе отбора си към защита не само на Суперкупата, но и на другите два трофея.

Германският специалист приветства Роналд Араухо, който подновява тренировки с отбора след зимната пауза. Проблеми, свързани с психичното здраве на уругвайския национал, бяха причината той да си вземе почивка.

Реал Мадрид ще участва в още едно мадридско дерби, а при победа “лос бланкос” ще си осигурят място на финала на 11 януари. Шаби Алонсо ще търси реванш от Атлетико Мадрид, след загубата с 2:5 в първото столично дерби за сезона в Ла Лига през септември 2025 г.

Звездата на отбора Килиан Мбапе ще пропусне участие в турнира, след като контузи коляното си на тренировка с кралския клуб точно преди Нова Година. Французинът е наранил коленни връзки, заради което ще остане извън терените за минимум 3 седмици.

Атлетико Мадрид ще направи нов опит да спечели първи трофей от 2021 г. насам, когато отборът стана шампион на Испания. В турнира за Суперкупата на страната момчетата на Диего Симеоне за последно стигнаха до финала през 2020 г. Тогава “дюшекчиите” загубиха от Реал Мадрид след изпълнение на дузпи, отново в Джеда, и се окичиха със сребърните медали.

Атлетик Билбао, е четвъртият отбор, който ще се бори за трофея. Това се случва на фона на критики, отправени от страна на баския клуб по адрес на турнира. По информация на Forbes нападателят Иняки Уилямс е изразил своето недоволство към решението Саудитска Арабия да бъде домакин на срещите. Той пояснява, че “пренасянето на национално състезание в друга държава не е лесно за феновете и затруднява пътуването”. Според футболиста играенето в тази арабска страна е "ужасно", а всички привърженици на Атлетик могат да присъстват на мачовете, ако турнирът се провежда в Испания, а не извън страната.

Как отборите получиха право на участие в тазгодишното издание на Суперкупата на Испания?

Реал Мадрид и Барселона ще участват в Суперкупата като финалисти от миналогодишното издание на Купата на Краля. Тъй като тези два тима завършиха и на първите две места в Ла Лига през изминалия сезон, следващите два отбора в класирането Атлетико Мадрид (трето място) и Атлетик Билбао (четвърто място) се включват като двата най-добри такива след Барса и Реал.

Формат и промени на турнира

Турнирът запазва своя формат, стартирал през 2020 г., този на финалната четворка с два полуфинални мача и една финална среща. Важна промяна, влязла в сила през 2025 г. – при равенство се стига директно до изпълнение на дузпи, а двете продължения от 15 минути са премахнати.

Кога ще се проведе Суперкупата на Испания?

Първата полуфинална среща ще бъде между Барселона и Атлетик Билбао и ще се изиграе в сряда (7 януари). Втората ще бъде мадридското дерби между Атлетико и Реал в четвъртък (8 януари). Финалът ще бъде в неделя (11 януари).

Всички срещи са с начален час 21:00 часа (българско време) и ще се изиграят на стадион “Крал Абдула Спортс Сити” в Джеда, Саудитска Арабия.

Автор: Димитър Таралов