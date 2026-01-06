БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Суперкупата на Испания отново в Саудитска Арабия: какво да очакваме?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:25 мин.
Световен футбол
Запази

Страната от Близкия Изток ще бъде домакин на турнира за пета поредна година.

суперкупата испания отново саудитска арабия очакваме
Слушай новината

Време е за още едно голямо футболно шоу. Реал Мадрид, Барселона, Атлетико Мадрид и Атлетик Билбао се впускат в нова битка, в която победителят ще си тръгне с трофея от Суперкупата на Испания.

Сцена на футболните спектакли ще е стадион “Крал Абдула Спортс Сити” в град Джеда за втора поредна година, след като през предишните три (2022, 2023 и 2024 г.) срещите се проведоха в саудитската столица Рияд. Турнирът дава старт на футболния календар в иберийската страна.

Суперкупата е възможност един от четирите отбора да завоюва първия си трофей през новия сезон - какво по-добро начало на годината!

Каква е ситуацията при четирите отбора?

Барселона ще започне турнира с надеждата да защити трофея си, след като победи Реал Мадрид с 5:2 през януари миналата година, отново в Джеда. Освен това каталунците са действащите шампиони на Испания и носители на Купата на Краля. Ханзи Флик е в позиция да поведе отбора си към защита не само на Суперкупата, но и на другите два трофея.

Германският специалист приветства Роналд Араухо, който подновява тренировки с отбора след зимната пауза. Проблеми, свързани с психичното здраве на уругвайския национал, бяха причината той да си вземе почивка.

Реал Мадрид ще участва в още едно мадридско дерби, а при победа “лос бланкос” ще си осигурят място на финала на 11 януари. Шаби Алонсо ще търси реванш от Атлетико Мадрид, след загубата с 2:5 в първото столично дерби за сезона в Ла Лига през септември 2025 г.

Звездата на отбора Килиан Мбапе ще пропусне участие в турнира, след като контузи коляното си на тренировка с кралския клуб точно преди Нова Година. Французинът е наранил коленни връзки, заради което ще остане извън терените за минимум 3 седмици.

Атлетико Мадрид ще направи нов опит да спечели първи трофей от 2021 г. насам, когато отборът стана шампион на Испания. В турнира за Суперкупата на страната момчетата на Диего Симеоне за последно стигнаха до финала през 2020 г. Тогава “дюшекчиите” загубиха от Реал Мадрид след изпълнение на дузпи, отново в Джеда, и се окичиха със сребърните медали.

Атлетик Билбао, е четвъртият отбор, който ще се бори за трофея. Това се случва на фона на критики, отправени от страна на баския клуб по адрес на турнира. По информация на Forbes нападателят Иняки Уилямс е изразил своето недоволство към решението Саудитска Арабия да бъде домакин на срещите. Той пояснява, че “пренасянето на национално състезание в друга държава не е лесно за феновете и затруднява пътуването”. Според футболиста играенето в тази арабска страна е "ужасно", а всички привърженици на Атлетик могат да присъстват на мачовете, ако турнирът се провежда в Испания, а не извън страната.

Как отборите получиха право на участие в тазгодишното издание на Суперкупата на Испания?

Реал Мадрид и Барселона ще участват в Суперкупата като финалисти от миналогодишното издание на Купата на Краля. Тъй като тези два тима завършиха и на първите две места в Ла Лига през изминалия сезон, следващите два отбора в класирането Атлетико Мадрид (трето място) и Атлетик Билбао (четвърто място) се включват като двата най-добри такива след Барса и Реал.

Формат и промени на турнира

Турнирът запазва своя формат, стартирал през 2020 г., този на финалната четворка с два полуфинални мача и една финална среща. Важна промяна, влязла в сила през 2025 г. – при равенство се стига директно до изпълнение на дузпи, а двете продължения от 15 минути са премахнати.

Кога ще се проведе Суперкупата на Испания?

Първата полуфинална среща ще бъде между Барселона и Атлетик Билбао и ще се изиграе в сряда (7 януари). Втората ще бъде мадридското дерби между Атлетико и Реал в четвъртък (8 януари). Финалът ще бъде в неделя (11 януари).

Всички срещи са с начален час 21:00 часа (българско време) и ще се изиграят на стадион “Крал Абдула Спортс Сити” в Джеда, Саудитска Арабия.

Автор: Димитър Таралов

Свързани статии:

Барселона зашемети немощен Реал и ликува със Суперкупата на Испания
Барселона зашемети немощен Реал и ликува със Суперкупата на Испания
Каталунците изнесоха лекция на мадридчани по пътя им към трофей №15...
Чете се за: 04:52 мин.
#Суперкупа на Испания по футбол 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
2
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
3
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
4
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
5
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста
6
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
6
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

Още от: Aнализи

Повратностите на съдбата
Повратностите на съдбата
Довиждане Довиждане
Чете се за: 03:57 мин.
Истории от Световните първенства – 1970 Истории от Световните първенства – 1970
Чете се за: 14:20 мин.
По-топло време, по-качествен Мондиал? По-топло време, по-качествен Мондиал?
Чете се за: 08:00 мин.
Здравей, Прелестна! Здравей, Прелестна!
Чете се за: 05:10 мин.
Спортните събития, които бележат 2026 година Спортните събития, които бележат 2026 година
Чете се за: 10:17 мин.

Водещи новини

Златка Падинкова, ГДНП: Не приемайте курс различен от официално фиксирания – това е измама
Златка Падинкова, ГДНП: Не приемайте курс различен от официално...
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Започна изплащането на първите пенсии в евро Започна изплащането на първите пенсии в евро
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Ивановден е! Ивановден е!
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Последна почит към Брижит Бардо - Сен тропе се сбогува с кино иконата
Чете се за: 00:40 мин.
Европа
Тръмп иска да купи Гренландия, но не изключва и използването на...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Венецуела ще прехвърли петрол на САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ