Борусия Дортмунд с категоричното 4:0 срещу Виляреал, Ювентус се добра до 3:2 срещу Бодьо/Глимт

Борусия Дортмунд се наложи с категоричното 4:0 у дома срещу Виляреал в мач от основната фаза в Шампионската лига.

Серу Гараси изведе домакините напред в резултата в допълнителното време на първата част, а нападателят на "жълто-черните" пропусна дузпа в 54-ата минута, но се разписа за 2:0 при добавката. При отсъждането на 11-метровия наказателен удар Хуан Фойт от гостите получи червен картон заради грубо нарушение.

Пет минути след това Карим Адейеми преодоля вратаря Луис Жуниор за 3:0, а Фабио Силва от домакините пропусна дузпа в 81-ата минута.

Дълбоко в допълнителното време Даниел Свенсон оформи успеха с четири гола разлика в полза на тима на Дортмунд, който е на четвърта позиция в класирането.

Ювентус се добра до обрат от 0:1 до 3:2 срещу домакина Бодьо/Глимт. Оле Бломберг даде преднина за норвежците в 27-ата минута, но Лоис Опенда и Уестън Маккени в рамките на само 11 минути обърнаха развоя на събитията в полза на италианския гранд.

Бодьо/Глимт изравни чрез Сондре Фет от дузпа в 87-ата минута, но в първата минута на добавеното време канадският национал Джонатан Дейвид осигури трудния успех в полза на "бианконерите".

Наполи достигна до победа с 2:0 у дома срещу Карабах. Попадение на Скот Мактоминей в 65-ата минута и автогол на Марко Янкович седем минути след това оформиха успеха за шампиона на Италия. В 56-ата минута Расмус Хойлунд изпусна дузпа.

Олимпик Марсилия се наложи с 2:1 у дома срещу Нюкасъл. Харви Барнс вкара за гостите в шестата минута, но Пиер-Емерик Обамеянг в 46-ата и 50-ата минута се разписа и направи пълен обрат за Олимпик.

Атлетик Билбао направи равенство 0:0 с домакина Славия Прага.