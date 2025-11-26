БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за...
Чете се за: 00:47 мин.
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след...
Чете се за: 02:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Борусия Дортмунд с категоричното 4:0 срещу Виляреал, Ювентус се добра до 3:2 срещу Бодьо/Глимт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
Запази

В други два мача Наполи записа победа с 2:0 като домакин на Карабах, а Олимпик Марсилия се наложи с 2:1 у дома срещу Нюкасъл.

борусия дортмунд категоричното виляреал ювентус добра бодьо глимт
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Борусия Дортмунд се наложи с категоричното 4:0 у дома срещу Виляреал в мач от основната фаза в Шампионската лига.

Серу Гараси изведе домакините напред в резултата в допълнителното време на първата част, а нападателят на "жълто-черните" пропусна дузпа в 54-ата минута, но се разписа за 2:0 при добавката. При отсъждането на 11-метровия наказателен удар Хуан Фойт от гостите получи червен картон заради грубо нарушение.

Пет минути след това Карим Адейеми преодоля вратаря Луис Жуниор за 3:0, а Фабио Силва от домакините пропусна дузпа в 81-ата минута.

Дълбоко в допълнителното време Даниел Свенсон оформи успеха с четири гола разлика в полза на тима на Дортмунд, който е на четвърта позиция в класирането.

Ювентус се добра до обрат от 0:1 до 3:2 срещу домакина Бодьо/Глимт. Оле Бломберг даде преднина за норвежците в 27-ата минута, но Лоис Опенда и Уестън Маккени в рамките на само 11 минути обърнаха развоя на събитията в полза на италианския гранд.

Бодьо/Глимт изравни чрез Сондре Фет от дузпа в 87-ата минута, но в първата минута на добавеното време канадският национал Джонатан Дейвид осигури трудния успех в полза на "бианконерите".

Наполи достигна до победа с 2:0 у дома срещу Карабах. Попадение на Скот Мактоминей в 65-ата минута и автогол на Марко Янкович седем минути след това оформиха успеха за шампиона на Италия. В 56-ата минута Расмус Хойлунд изпусна дузпа.

Олимпик Марсилия се наложи с 2:1 у дома срещу Нюкасъл. Харви Барнс вкара за гостите в шестата минута, но Пиер-Емерик Обамеянг в 46-ата и 50-ата минута се разписа и направи пълен обрат за Олимпик.

Атлетик Билбао направи равенство 0:0 с домакина Славия Прага.

Свързани статии:

Челси разгроми десетима от Барселона на "Стамфорд Бридж"
Челси разгроми десетима от Барселона на "Стамфорд Бридж"
Убедителна победа за "сините" в Лондон.
Чете се за: 02:07 мин.
С два точни удара Байер Леверкузен отбеляза два гола и спечели гостуването си на Манчестър Сити
С два точни удара Байер Леверкузен отбеляза два гола и спечели гостуването си на Манчестър Сити
Успех за "аспирините" на английска земя.
Чете се за: 01:05 мин.
#УЕФА Шампионска лига 2025/26

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда се както си иска
1
Николай Попов: Камионът, който уби Сияна, не е под охрана, разхожда...
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
2
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на...
Украйна одобри план за мир с Русия
3
Украйна одобри план за мир с Русия
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и избрали гората
4
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че второкласният път е в добро състояние
5
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че...
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
6
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни...

Най-четени

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни самолети заради руски дрон
2
Русия удари смъртоносно Западна Украйна, Румъния вдигна бойни...
Дъжд и сняг в неделя
3
Дъжд и сняг в неделя
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
4
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
6
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...

Още от: Европейски футбол

ФИФА наказа условно Кристиано Роналдо, португалецът няма да пропусне мачове на Мондиал 2026
ФИФА наказа условно Кристиано Роналдо, португалецът няма да пропусне мачове на Мондиал 2026
Наполи почете паметта на Диего Марадона Наполи почете паметта на Диего Марадона
Чете се за: 01:10 мин.
В дербито на отличниците: Арсенал и Байерн се изправят един срещу друг на „Емиратс“ В дербито на отличниците: Арсенал и Байерн се изправят един срещу друг на „Емиратс“
Чете се за: 04:10 мин.
С два точни удара Байер Леверкузен отбеляза два гола и спечели гостуването си на Манчестър Сити С два точни удара Байер Леверкузен отбеляза два гола и спечели гостуването си на Манчестър Сити
Чете се за: 01:05 мин.
Бенфика спечели първи точки в Шампионска лига като гост на последния Аякс Бенфика спечели първи точки в Шампионска лига като гост на последния Аякс
Чете се за: 01:07 мин.
ПСЖ ще разчита на Усман Дембеле за ключовия сблъсък с Тотнъм ПСЖ ще разчита на Усман Дембеле за ключовия сблъсък с Тотнъм
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката катастрофа край Пловдив
Тежко остава състоянието на 7-годишното дете след жестоката...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие" Антикорупционната комисия разследва мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързана с партия "Величие"
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
18 души са ранени при нападение срещу Запорожие 18 души са ранени при нападение срещу Запорожие
Чете се за: 00:37 мин.
По света
МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите МС окончателно се очаква да одобри коледните добавки за пенсионерите
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
В Гърция обявиха червен код за опасност от интензивни валежи
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Мирният план за Украйна: Пратеници на Тръмп пристигат в Киев и Москва
Чете се за: 01:00 мин.
По света
На второ четене: Бюджетите на НЗОК и ДОО ще се обсъдят във...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Задържаха 28-годишен рецидивист, укривал се от затворническа...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ