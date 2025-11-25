БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Челси разгроми десетима от Барселона на "Стамфорд Бридж"

Милен Костов
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Убедителна победа за "сините" в Лондон.

Челси
Челси победи Барселона с 3:0 в мач от 5-ия кръг на Шампионска лига. В края на първото полувреме Роналд Араухо не изгонен, а столичани не срещнаха затруднения в хода на сблъсъка.

Домакините бяха по-активни в преден план в хода на първото полувреме. В 23-ата минута гол с глава на Енцо Фернандес бе отменен заради засада на Трево Чалоба.

Лондончани заслужено откриха резултата на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон в 27-ата минута. Феран Торес бе застанал на голлинията, за да блокира удар на Педро Нето. Топката обаче се отби от крака на Жул Кунде, който си отбеляза автогол.

В предпоследната минута от редовното време на първата част гостите останаха с човек по-малко на терена. Роналд Араухо бе изгонен след втори жълт картон, за шпагат в краката на Марк Кукурея.

След почивката възпитаниците на Енцо Мареска продължиха да нападат, като този път попадение на Андрей Сантош беше отменено заради засада.

По подобие на събитията от първото полувреме, "сините" отново стигнаха до гол, 3 минути след като тяхно попадение бе отменено. Този път Естевао проби в наказателното поле и удвои преднината на тима си с плътен шут.

Резервата Лиъм Делъп също записа името си сред голмайсторите четвърт час преди края на редовното време. Нападателят засече успоредно на голлинията подаване в пеналтерията на Енцо Фернандес. Първоначално голът бе отменен заради засада, но бе зачетен след намесата на ВАР.

Челси се изкачи до 4-ото място в класирането с актив от 10 точки. Барселона се смъкна до 15-ата позиция в подреждането със 7 пункта.

С два точни удара Байер Леверкузен отбеляза два гола и спечели гостуването си на Манчестър Сити
С два точни удара Байер Леверкузен отбеляза два гола и спечели гостуването си на Манчестър Сити
Гледайте жребия за Мондиал 2026 на 5 декември по БНТ 1 и БНТ 3
Чете се за: 00:35 мин.
Юнион Сен Жилоа спечели гостуването си на Галатасарай с гол на Промис Дейвид
Чете се за: 01:20 мин.
Бенфика спечели първи точки в Шампионска лига като гост на последния Аякс
Чете се за: 01:07 мин.
Юношите до 16 години завършиха наравно 2:2 с Унгария
Чете се за: 00:25 мин.
Кристиано Роналдо няма да бъде наказан за първия мач от световното първенство
Чете се за: 01:22 мин.

Тръмп за среща с Путин и Зеленски - "само когато сделката за край на тази война е окончателна"
Тръмп за среща с Путин и Зеленски - "само когато сделката за...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Росен Желязков: Границите на Украйна не могат да бъдат променяни със сила
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕК: През 2026 България е изложена на риск от неспазване на фискалната рамка на ЕС
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Избрана и помилвана: Официално Белият дом представи една от двете пуйки късметлийки
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Украйна одобри план за мир с Русия
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Скандални факти по делото за трагичната смърт на Сияна
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
Поредна трагедия на пътя: Загина семейство, от АПИ заявиха, че...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Отнеха децата на семейството-отшелници, загърбили цивилизацията и...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
