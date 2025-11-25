Челси разгроми десетима от Барселона на "Стамфорд Бридж"

Челси победи Барселона с 3:0 в мач от 5-ия кръг на Шампионска лига. В края на първото полувреме Роналд Араухо не изгонен, а столичани не срещнаха затруднения в хода на сблъсъка.

Домакините бяха по-активни в преден план в хода на първото полувреме. В 23-ата минута гол с глава на Енцо Фернандес бе отменен заради засада на Трево Чалоба.

Лондончани заслужено откриха резултата на стадион "Стамфорд Бридж" в Лондон в 27-ата минута. Феран Торес бе застанал на голлинията, за да блокира удар на Педро Нето. Топката обаче се отби от крака на Жул Кунде, който си отбеляза автогол.

В предпоследната минута от редовното време на първата част гостите останаха с човек по-малко на терена. Роналд Араухо бе изгонен след втори жълт картон, за шпагат в краката на Марк Кукурея.

След почивката възпитаниците на Енцо Мареска продължиха да нападат, като този път попадение на Андрей Сантош беше отменено заради засада.

По подобие на събитията от първото полувреме, "сините" отново стигнаха до гол, 3 минути след като тяхно попадение бе отменено. Този път Естевао проби в наказателното поле и удвои преднината на тима си с плътен шут.

Резервата Лиъм Делъп също записа името си сред голмайсторите четвърт час преди края на редовното време. Нападателят засече успоредно на голлинията подаване в пеналтерията на Енцо Фернандес. Първоначално голът бе отменен заради засада, но бе зачетен след намесата на ВАР.

Челси се изкачи до 4-ото място в класирането с актив от 10 точки. Барселона се смъкна до 15-ата позиция в подреждането със 7 пункта.