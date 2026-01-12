БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ново попълнение в състава на новака в Първа лига.

Добруджа си върна бивш юношески национал
Снимка: ФК "Добруджа 1919"
Добруджа даде старт на новата седмица с новина. Новакът в Първа лига привлече ново попълнение. Това е Ангел Ангелов, обявиха днес официално от клуба. Бившият юношески национал направи първа тренировка с тима от Добрич.

26-годишният офанзивен играч започна сезона именно в Добруджа, като изигра 2 мача в края на юли и в началото на август, но след това двете страни се разделиха по взаимно съгласие през септември.

Досега той е играл още за Балкан Ботевград, Черноморец Балчик и Черно море.

Отборът от Добрич ще изиграе първата си контрола от зимната подготовка на 14 януари от 14:00 часа срещу Черно море в Албена. Срещата ще бъде неофициален дебют за новия наставник Ясен Петров.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Добруджа #ангел ангелов

