БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 07:22 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Шаби Алонсо: Чувствата са смесени

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Спорт
Запази

Отборът показа страхотно отношение и голяма отдаденост, каза още наставникът на Реал Мадрид след загубата на финала за Суперкупата на Испания.

Шаби Алонсо: Чувствата са смесени
Снимка: БТА
Слушай новината

Шаби Алонсо сподели, че изпитва смесени чувства, след като Реал Мадрид не успя да триумфира със Суперкупата на Испания. „Белите“ отстъпиха драматично срещу Барселона с 2:3 на финала в Джеда. Старши треньорът заяви, че има разочарование в редиците на мадридчани, но гордост от начина, по който са играли.

Смесени чувства: от една страна, разочарование, че не спечелихме трофея. От друга, гордост от начина, по който отборът се представи. Борихме се докрай. Финалът беше много равностоен, с много различни моменти. Отборът се бори до самия край и всичко беше много оспорвано. Отборът показа страхотно отношение и голяма отдаденост", каза той.

„Знаех, че ще има моменти, в които ще трябва да се защитаваме, да показваме устойчивост, да поддържаме контрол и да запазим увереност в действията си. Много неща се случиха за много кратко време. През второто полувреме започнахме добре отляво с Винисиус. След това допуснахме гол и бях сигурен, че ще имаме шансове да изравним. Липсваше ни прецизност, за да стигнем до дузпи. Винисиус се държеше много добре до 85-ата минута, когато поиска да бъде сменен поради умора - беше много влажно. Той вкара зрелищен гол и постоянно заплашваше по фланга си", добави специалистът.

Не сме доволни от резултата, но можем да си вземем позитиви за сезона. Важното сега е играчите да се възстановят от контузии. Мбапе влезе точно, след като ни вкараха третия гол. Искахме да си осигурим предимство, заплаха, да го използваме между линиите и в откритите пространства. Жалко е, че вече изоставахме, но искахме да увеличим натиска с него в атака“, цитира думите на испанския треньор Diario AS.

Реал Мадрид за последно спечели Суперкупата на Испания през 2024 година.

Свързани статии:

Ханзи Флик: Не беше лесно, борихме се като отбор, впечатляващо е
Ханзи Флик: Не беше лесно, борихме се като отбор, впечатляващо е
Германският мениджър на Барселона е горд от представянето на своя...
Чете се за: 02:17 мин.
Барселона спечели Суперкупата на Испания след голово шоу с Реал Мадрид
Барселона спечели Суперкупата на Испания след голово шоу с Реал Мадрид
На два пъти "кралете" се връщаха в мача, но каталунците стигнаха до...
Чете се за: 02:20 мин.
#Суперкупа на Испания по футбол 2026 г. #ФК Реал Мадрид #Шаби Алонсо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
4
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
5
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
6
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
3
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
5
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Футбол

Дебютен гол на Ендрик прати Олимппик Лион напред за Купата на Франция
Дебютен гол на Ендрик прати Олимппик Лион напред за Купата на Франция
Ханзи Флик: Не беше лесно, борихме се като отбор, впечатляващо е Ханзи Флик: Не беше лесно, борихме се като отбор, впечатляващо е
Чете се за: 02:17 мин.
Финал за Суперкупата на Испания 2026: Барселона - Реал Мадрид (ГАЛЕРИЯ) Финал за Суперкупата на Испания 2026: Барселона - Реал Мадрид (ГАЛЕРИЯ)
Наполи си тръгна с точка от визитата на Интер след два гола на Скот МакТоминей Наполи си тръгна с точка от визитата на Интер след два гола на Скот МакТоминей
Чете се за: 01:55 мин.
Барселона спечели Суперкупата на Испания след голово шоу с Реал Мадрид Барселона спечели Суперкупата на Испания след голово шоу с Реал Мадрид
Чете се за: 02:20 мин.
Байерн Мюнхен не показа милост и вкара осем гола във вратта на Волфсбург Байерн Мюнхен не показа милост и вкара осем гола във вратта на Волфсбург
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на...
Чете се за: 07:22 мин.
У нас
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
У нас
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Как да разпознаем фалшивото евро? Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.
България и еврото
Посланикът ни в Скопие: Властите в РСМ работят по случая с...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
АПИ: 424 машини обработват пътищата в страната
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Протестите в Иран не стихват
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Наградите "Златен глобус" с лек политически оттенък
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ