Шаби Алонсо: Чувствата са смесени

Шаби Алонсо сподели, че изпитва смесени чувства, след като Реал Мадрид не успя да триумфира със Суперкупата на Испания. „Белите“ отстъпиха драматично срещу Барселона с 2:3 на финала в Джеда. Старши треньорът заяви, че има разочарование в редиците на мадридчани, но гордост от начина, по който са играли.

„Смесени чувства: от една страна, разочарование, че не спечелихме трофея. От друга, гордост от начина, по който отборът се представи. Борихме се докрай. Финалът беше много равностоен, с много различни моменти. Отборът се бори до самия край и всичко беше много оспорвано. Отборът показа страхотно отношение и голяма отдаденост", каза той.

„Знаех, че ще има моменти, в които ще трябва да се защитаваме, да показваме устойчивост, да поддържаме контрол и да запазим увереност в действията си. Много неща се случиха за много кратко време. През второто полувреме започнахме добре отляво с Винисиус. След това допуснахме гол и бях сигурен, че ще имаме шансове да изравним. Липсваше ни прецизност, за да стигнем до дузпи. Винисиус се държеше много добре до 85-ата минута, когато поиска да бъде сменен поради умора - беше много влажно. Той вкара зрелищен гол и постоянно заплашваше по фланга си", добави специалистът.

„Не сме доволни от резултата, но можем да си вземем позитиви за сезона. Важното сега е играчите да се възстановят от контузии. Мбапе влезе точно, след като ни вкараха третия гол. Искахме да си осигурим предимство, заплаха, да го използваме между линиите и в откритите пространства. Жалко е, че вече изоставахме, но искахме да увеличим натиска с него в атака“, цитира думите на испанския треньор Diario AS.

Реал Мадрид за последно спечели Суперкупата на Испания през 2024 година.