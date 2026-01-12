Шаби Алонсо: Чувствата са смесени

Отборът показа страхотно отношение и голяма отдаденост, каза още наставникът на Реал Мадрид след загубата на финала за Суперкупата на Испания.
Шаби Алонсо сподели, че изпитва смесени чувства, след като Реал Мадрид не успя да триумфира със Суперкупата на Испания. „Белите“ отстъпиха драматично срещу Барселона с 2:3 на финала в Джеда. Старши треньорът заяви, че има разочарование в редиците на мадридчани, но гордост от начина, по който са играли.
„Смесени чувства: от една страна, разочарование, че не спечелихме трофея. От друга, гордост от начина, по който отборът се представи. Борихме се докрай. Финалът беше много равностоен, с много различни моменти. Отборът се бори до самия край и всичко беше много оспорвано. Отборът показа страхотно отношение и голяма отдаденост", каза той.
„Знаех, че ще има моменти, в които ще трябва да се защитаваме, да показваме устойчивост, да поддържаме контрол и да запазим увереност в действията си. Много неща се случиха за много кратко време. През второто полувреме започнахме добре отляво с Винисиус. След това допуснахме гол и бях сигурен, че ще имаме шансове да изравним. Липсваше ни прецизност, за да стигнем до дузпи. Винисиус се държеше много добре до 85-ата минута, когато поиска да бъде сменен поради умора - беше много влажно. Той вкара зрелищен гол и постоянно заплашваше по фланга си", добави специалистът.
„Не сме доволни от резултата, но можем да си вземем позитиви за сезона. Важното сега е играчите да се възстановят от контузии. Мбапе влезе точно, след като ни вкараха третия гол. Искахме да си осигурим предимство, заплаха, да го използваме между линиите и в откритите пространства. Жалко е, че вече изоставахме, но искахме да увеличим натиска с него в атака“, цитира думите на испанския треньор Diario AS.
Реал Мадрид за последно спечели Суперкупата на Испания през 2024 година.