Хуан Переа и Лукас Риян подновиха тренировки с Локомотив Пд

Нападателят Хуан Переа и защитникът Лукас Риян се присъединиха към тренировките на Локомотив (Пловдив), съобщиха от футболния клуб.

Двамата пропуснаха старта на зимната подготовка на "черно-белите", но вече са на разположение на старши треньора Душан Косич и подновиха занимания със своите съотборници.

"Смърфовете" продължават своята предсезонна подготовка на спортен комплекс "Локомотив". На 16 януари "железничарите" ще изиграят и първата си контролна среща по време на зимната пауза. Съперник в нея ще е съставът на Етър (Велико Търново).

На 18 януари играчите на Душан Косич заминават за турския курорт Белек, където тимът ще проведе лагер до 1 февруари.