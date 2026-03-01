От първо лице: Как се събуди Тел Авив след атаките

Най-малко един човек е загинал, а над 40 са потърсили медицинска помощ след ракетен удар в жилищен район на Тел Авив. Атаката е част от продължаващата размяна на военни удари между Иран и Израел.

Най-тежките атаки са били през изминалата нощ, съобщи в "Денят започва с Георги Любенов" българката Рина Бакалова, която живее в израелския град.

"Вечерта вчера започна страшно много ракетни атаки. И за съжаление са много ракети и в такива моменти изпуска железния купол и една ракета успя да пробие и нанесе доста сериозни поражения", разказа Бакалова.

По думите ѝ системата за противовъздушна отбрана прихваща почти всички ракети, когато са изстреляни поединично или в малък брой, но при десетки едновременно рискът от пробив нараства.

"Ако са две-три ракети изстреляни, те се прихващат много лесно. Но в момента, когато са повече от 10 на 15... естествено, че може да пробие Железния купол, който не е съвършен", посочи тя.

Междувременно от региона постъпва информация за ликвидирани висши военни представители на Иран, включително началника на Генералния щаб на Иранската гвардия Абдулрахим Мусави, както и други висши командири.

Ситуацията в района остава динамична, жителите на Тел Авив продължават да прекарват голяма част в бомбоубежища.