Кирил Десподов в обсега на Бешикташ

от Веселин Михайлов
Всичко от автора
Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
Турците с оферта към ПАОК за българския национал.

Кирил Десподов
Снимка: PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Кандидати за подписа на Кирил Десподов не липсват. Бешикташ се е насочил към една от ключовите фигури на ПАОК, съобщава Sport-fm.gr . Гръцката медия се позовава на журналиста Баръш Йозтюрк. Журналистът твърди, че турците са изпратили официална оферта към гърците за придобиването на българския национал. Според информацията „черно-белите“ искат да привлекат капитана на българския национален отбор, тъй като е известен със своята бързина.

Информацията гласи още, че в плановете на крилото са да осъществи трансфер в Серия А, където вече натрупа известен опит. 29-годишният футболист облече екипа на „Двуглавите орли“ в началото на септември през 2023 година. Той сложи подписа си под договор до края на сезон 2026/2027, превръщайки се в неизменна част от състава, воден от Разван Луческо. През 2025/2026 Роденият в Кресна играч има 13 мача във всички турнири за тима от Солун, като срещу неговото име личат 4 гола и 3 асистенции.

С ПАОК завоюва една шампионска титла на Гърция.

Преди това Десподов защитаваше цветовете на Литекс, ЦСКА и Лудогорец, като записа периоди още във вторите отбори на „армейците“ и на „оранжевите“. На европейска сцена носеше екипите на италианския Каляри и австрийския Щурм Грац.

На сметката си с разградчани има четири титли в Първа лига. Освен това помогна на „орлите“ да триумфират четири пъти с Купата и веднъж със Суперкупата

