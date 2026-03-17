Неймар е "разочарован и тъжен", след като не получи повиквателна за Бразилия

Бразилската звезда Неймар не скри, че е разочарован от отсъствието си от националния отбор на Бразилия за приятелските мачове с Франция и Хърватия в края на месеца.

Селекционерът на тима Карло Анчелоти обяви листата с играчи и в нея не е 34-годишният нападател, който постоянно има проблеми с контузии в последните години. Наймар липсва от тима на Бразилия от сериозната си контузия на коляното през октомври 2023 година.

"Ще говоря, защото не искам да запазвам мълчание. Очевидно е, че съм разочарован и тъжен, че не бях извикан. Но оставам концентриран - ден след ден, тренировка след тренировка, мач след мач. Ще постигнем целта си, има и финален списък", коментира Неймар в социалните медии.

Финалният списък на Бразилия за световното първенство ще бъде обявен на 19 май. Доготагава Неймар има да изиграе 10 мача със Сантос за първенство, два за Купата на Бразилия и евентуално за Копа Судамерикана. През 2026 г. той има четири мача и две попадения.