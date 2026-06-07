Фейенорд се разделя с Робин ван Перси след само един пълен сезон

Робин ван Перси ще напусне треньорския пост във Фейенорд само година след назначението си, съобщават нидерландски медии. Според информациите 42-годишният специалист е бил освободен от ръководството на клуба, въпреки че има още една година от договора си.

Решението идва след края на сезон, в който грандът от Ротердам завърши на второ място в първенството, но остана на сериозна дистанция от шампиона ПСВ Айндховен. Представянето на отбора беше белязано от колебания, а ван Перси често бе обект на критики за управлението на състава и отношенията си с част от футболистите.

Очаква се в близките дни клубът официално да обяви раздялата с бившия нападател на Арсенал и Манчестър Юнайтед, след като новото ръководство направи анализ на изминалата кампания.





