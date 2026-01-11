Аталанта отказа и Торино в Серия А

Аталанта постигна трети пореден успех в Серия А. „Богинята“ отказа Торино с 2:0 в мач от 20-ия кръг на свой терен. Със спечелените три точки съставът от Бергамо заема 7-мото място с актив от 31, докато Торино са 12-ти с 23 пункта.

Шарл Де Кетеларе вкара ранен гол за домакините от Аталанта още в 13-ата минута. Крайното 2:0 бе оформено в 5-ата минута на продължението на срещата, когато се разписа Марио Пашалич след асистенция на Джанлука Скамака.