Двубоят "Финалисима" е отменен

Финалът между европейския шампион Испания и латиноамериканския такъв Аржентина, който бе предвиден за 27 март в Катар, бе отменен заради политическата обстановка в региона в момента, пише вестник "Марка".

Въпреки интензивните преговори между УЕФА и организаторите в Катар не бе намерено съгласие за провеждане на футболния мач, наречен Финалисима.

Това е голяма разочарование за УЕФА и организаторите, като по всяка вероятност такъв мач няма да се проведе и трофеят няма да бъде връчен. Причината е, че не може да се постигне съгласие с Аржентина за алтернативна дата за провеждане на финала, който за момента отпада.