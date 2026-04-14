Драматичен обрат за Ботев Враца срещу Локо София

Ботев Враца постигна изключително драматичен обрат и победи Локомотив София с 3:2 в мач от 30-ия кръг на Първа лига, като остави столичани извън топ 8.

Гостите започнаха силно и поведоха с два гола още в първите 15 минути чрез Кауе Карузо и Спас Делев. Малко преди почивката капитанът Даниел Генов върна надеждите на домакините, намалявайки за 1:2.

Развръзката дойде в самия край на двубоя. Мичи Нтело изравни след рикошет и удар в гредата, а в добавеното време Йоан Борносузов донесе победата за врачани след грешка в защитата на Локомотив.

С успеха Ботев събра 38 точки и се изкачи на девето място, колкото има и осмият Славия, но остава извън челната осмица. Локомотив София, който изпусна два гола аванс, е десети с 37 точки и също не успя да изпълни целта си за място в топ 8.