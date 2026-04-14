Интер Маями остана без треньор

Хавиер Масчерано вече не е старши треньор на Интер Маями, след като аржентинецът официално подаде оставка по лични причини, съобщиха от клуба.

41-годишният специалист се разделя с тима по-малко от година след назначението си през ноември 2024-а, като оставя след себе си важна следа. Под негово ръководство Интер Маями стигна до първата си титла в Мейджър Лийг Сокър – исторически успех за клуба.

„Благодаря на ръководството за доверието и на всички в организацията за съвместната работа. Най-вече съм признателен на играчите, с които преживяхме незабравими моменти“, заяви Масчерано.

Той не пропусна да изрази благодарност и към феновете, подчертавайки, че тяхната подкрепа е била ключова за успехите на отбора.

Аржентинецът допълни, че ще запази специален спомен от спечелената титла и изрази увереност, че клубът има светло бъдеще и ще продължи да се развива успешно.

Преди да поеме Интер Маями, Масчерано трупа опит начело на младежкия и олимпийския национален отбор на Аржентина. Като футболист той има впечатляваща кариера, преминала през грандове като Барселона, Ливърпул и Ривър Плейт, като печели множество трофеи, включително Шампионската лига и титли от Ла Лига.

В момента Интер Маями заема трето място в Източната конференция с 12 точки от седем мача, а една от големите звезди в състава остава Лионел Меси.