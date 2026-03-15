Черно море се наложи над Монтана със страхотен гол на Берк Бейхан.

Черно море победи Монтана с минималното 1:0 в мач от 26-ия кръг на Първа лига. Берк Бейхан отбеляза победния гол.

Единственият точен удар през първото полувреме на стадион "Тича" във Варна бе на сметката на домакините, но Васил Симеонов се справи с него. Гостите също бяха близо до, но шут на Борис Димитров извън наказателното поле се отби от напречната греда.

Следващият точен изстрел на "моряците" се превърна в гол. Берк Бейхан стреля от движение от около 30 метра и даде преднина на тима си.

Черно море остава на 5-ото място в класирането с актив от 43 точки. Монтана остава на последната 16-а позиция в подреждането с 16 пункта.