България днес е волейбол: Успех, момчета!

България днес е волейбол. Мъжкият национален отбор излиза в битка за златото срещу Италия на Световното първенство във Филипините.

Волейболистите ни са за първи път на финал от 55 години насам.

На полуфинала момчетата на Джанлоренцо Бленджини победиха Чехия с 3:1 гейма. Финалът ще се излъчва на големи екрани в няколко български града.

Гражданите и гостите на София могат да гледат на живо мача на площад "Свети Александър Невски" и на стадион "Юнак".

БНТ също ще предава финала от 13.30 часа, като правата за излъчването са предоставени безвъзмездно от А1 и Макс спорт.

Коментарното студио започва в 12.25.