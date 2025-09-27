България на финал на Световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)

България е на финал на Световно първенство по волейбол за първи път от 55 години! Националите ни постигнаха шеста поредна победа на шампионата във Филипините и утре ще опитат да спечелят златото срещу Италия.

БНТ ще излъчи финала от 13:30 часа.

До невероятната радост, завладяла цялата нация, се стигна след четири гейма, в които България отново показа, както забележителен за младата възраст на тима си, характер, така и изключително разнообразие в атака. Звездата на тима ни Александър Николов приключи с величествените 31 точки и логично предизвика изключителна гордост у родителите си, които бяха в залата. Чудесен двубой изигра и брат му - разпределителят Симеон Николов.

Владимир Николов - баща на Владимир и Симеон Николови:"Не съм им говорил нищо. Единственото, което говорих с тях, е да ги поздрвя за успеха, защото те трябва да останат съсредоточени с отбора и да мислят за утрешния мач. Ще говоря, когато се върнат в България. Изключително сме щастливи, че момчетата успяха да се преборят, исторически първи финал от 55 години насам, няма какво повече да кажем."

И действително - националният ни тим ще спечели минимум сребро - което не се е случвало от 1970 година. Дотук още 4 пъти сме стигали до медал на Световно първенство - във всеки един от случаите това е било бронз.

Забележителният рейд на "лъвовете" изпрати на крилете на ентусиазма и радостта и президентът на федерацията ни Любомир Ганев.

Любомир Ганев - президент на БФ Волейбол: "Емоциите са страхотни. Това не сме си го представяли и в най - големите мечти. Просто тези момчета изпревариха времето. Знаете, бяхме си поставили за цел да се класираме за олимпиадата в Лос Анджелис, вървейки стъпка по стъпка..."

Финалът утре срещу Италия е от 13:30ч. Скуадра адруза спечели другия полуфинал днес изненадващо лесно срещу Полша с 3:0.