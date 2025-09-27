БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

"Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол

Ирина Цонева
Всичко от автора
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
премиерът росен желязков участва ата сесия общото събрание оон йорк
Снимка: БГНЕС/Архив
„За мен те вече са шампиони. С радостта, която ни дариха, с емоциите, които ни създават, заслужават всяка похвала“, заяви премиерът Желязков след класирането на България за финала на световното по волейбол за мъже.

"БНТ: Можем със сигурност да кажем, че това е българската година в спорта след невероятни успехи на младите ни тенисисти. Сега България е финалист на световното по волейбол. Вдъхновяващо, нали?

Росен Желязков, министър-председател: "Една огромна благодарност към нашия национален отбор, към това, че те заслужиха това да са шампиони, защото за мен те вече са шампиони. С радостта, която ни дариха, с емоциите, които ни създават. Една благодарност за техния професионализъм, за тяхната отборна игра, за тяхната умение, за тяхната младост, защото с такива млади хора България има бъдеще. От нас остава само да ги подкрепим и да им благодарим за това, че в този момент отново ни карат ние, българите, да сме заедно. Заедно в емоцията, заедно в усещането за победа. Благодаря ви."

#Световно по волейбол #премиерът Росен Желязков #поздравление

