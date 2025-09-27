БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
УТРЕ БНТ1 ЩЕ ИЗЛЪЧИ НА ЖИВО ФИНАЛНИЯ МАЧ БЪЛГАРИЯ - ИТАЛИЯ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ ОТ 13:30 ЧАСА. КОМЕНТАРНОТО СТУДИО ПРЕДИ МАЧА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 12:25 ЧАСА. ПРАВАТА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ СА ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОТ A1 БЪЛГАРИЯ И МАКС СПОРТ

БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
Запази

Специален гост в студиото на БНТ 1 за мача на годината ще бъде Борислав Кьосев. Пряко включване от Филипините ще направи президентът на родната федерация по волейбол Любомир Ганев.

александър николов завърши реализатор номер световното първенство волейбол
Слушай новината

БНТ 1 ще излъчи пряко финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия в неделя. Студийната програма започва в 12:25 часа, а двубоят за трофея от Мондиала в 13:30 часа.

Специален гост в студиото на БНТ 1 за мача на годината ще бъде Борислав Кьосев, член на Управителния съвет на Българска федерация волейбол. Пряко включване от Филипините ще направи президентът на федерацията Любомир Ганев.

Припомняме, че България ще играе на финал на световно първенство по волейбол за мъже за първи път от 1970 г. насам, когато страната ни губи от ГДР.

Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.

Свързани статии:

ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Селекцията на Джанлоренцо Бленджини сломи и Чехия по пътя към спора...
Чете се за: 04:30 мин.
#Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Чехия в първия полуфинал на световното...
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на Съветската армия
2
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
3
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1 (ГАЛЕРИЯ)
4
Световно първенство по волейбол, полуфинал: България - Чехия 3:1...
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад "Св. Александър Невски"
5
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски
6
Локомотив Пловдив нанесе първа загуба на Левски

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Национални отбори

Редица градове в страната организират масово гледане на финала на световното първенство по волейбол
Редица градове в страната организират масово гледане на финала на световното първенство по волейбол
Радостин Любомиров: Този финал е чакан 55 години и концентрира енергията на цялата страна Радостин Любомиров: Този финал е чакан 55 години и концентрира енергията на цялата страна
Чете се за: 01:22 мин.
Симеон Николов: Хвърлихме много усилия и заслужено сме на финал Симеон Николов: Хвърлихме много усилия и заслужено сме на финал
Чете се за: 01:07 мин.
България излиза срещу шампиона Италия за златото на световното първенство по волейбол България излиза срещу шампиона Италия за златото на световното първенство по волейбол
Чете се за: 03:40 мин.
Иван Пешев: Огромно благодаря за този уникален и грандиозен успех Иван Пешев: Огромно благодаря за този уникален и грандиозен успех
Чете се за: 01:35 мин.
Стилиян Петров се включи към поздравленията за българския национален отбор по волейбол за мъже Стилиян Петров се включи към поздравленията за българския национален отбор по волейбол за мъже
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между...
Чете се за: 00:47 мин.
Спорт
ОГРОМНИ! България си осигури световен финал ОГРОМНИ! България си осигури световен финал
Чете се за: 04:30 мин.
Национални отбори
"Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол "Те вече са шампиони" – премиерът Желязков поздрави националния отбор по волейбол
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово Желязков към Тръмп: Стратегическото партньорство между България и САЩ е ключово
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Специализирана полицейска операция срещу чуждестранни нарушители на...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Заедно пред екрана за финала на Световното по волейбол на площад...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Борисов: От пиедестала на държавен глава Радев се разправя с един...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Иран: САЩ предадоха дипломацията, но страните от ЕС я погребаха
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ