БНТ 1 ще излъчи финала на световното първенство по волейбол между България и Италия

БНТ 1 ще излъчи пряко финала на световното първенство по волейбол за мъже между България и Италия в неделя. Студийната програма започва в 12:25 часа, а двубоят за трофея от Мондиала в 13:30 часа.

Специален гост в студиото на БНТ 1 за мача на годината ще бъде Борислав Кьосев, член на Управителния съвет на Българска федерация волейбол. Пряко включване от Филипините ще направи президентът на федерацията Любомир Ганев.

Припомняме, че България ще играе на финал на световно първенство по волейбол за мъже за първи път от 1970 г. насам, когато страната ни губи от ГДР.



Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от А1 България и MAX Sport.



