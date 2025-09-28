БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Превалявания от дъжд в западните райони

Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Вятърът в повечето места ще отслабне

И днес облачността над страната ще се задържи значителна. На места в западните райони, с временни прекъсвания, ще има превалявания от дъжд. През нощта срещу понеделник преваляванията ще обхванат и централните райони от страната. Вятърът в повечето места ще отслабне. В Източна България ще бъде умерен – през нощта от север, а утре – от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 10°, максималните – между 15° и 20°, за София – около 15°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна. Вятърът ще отслабне и ще е по-често умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Над планините ще е облачно. Високите върхове и била ще бъдат обхванати от облаци. В масивите от Западна България ще превалява дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин – дъжд и сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра – около 5°.

В понеделник над страната ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи, в отделни райони – значителни по количества. Ще продължи да духа до умерен североизточен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 13° и 18°. Във вторник и сряда ще има и по-значителни временни разкъсвания на облачността, а слаб дъжд ще превали само на отделни места в планинските райони. Дневните температури слабо ще се повишат и на места ще достигат и надхвърлят 20°, но сутрешните ще бъдат по-ниски, особено в котловините и в районите със значителни разкъсвания на облачността.

