БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не...
Чете се за: 01:45 мин.
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на...
Чете се за: 01:30 мин.
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в...
Чете се за: 02:37 мин.
Почина отец Иван от Нови хан
Чете се за: 00:50 мин.
Дебатите по вота на недоверие ще се проведат в сряда,...
Чете се за: 01:00 мин.
Образователният министър: Трябва да засилим...
Чете се за: 04:07 мин.
15 септември е! Училищата посрещат 57 000 първокласници
Чете се за: 00:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

След години в миманса – намери ли българският волейбол своя италиански ключ към успеха?

bnt avatar logo от Калин Гугов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 08:15 мин.
Спорт
Запази

Джанлоренцо Бленджини и изявите на българския национален отбор по волейбол за мъже карат привържениците на спорта у нас също отново да помечтаят.

Джанлоренцо Бленджини
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Ноември, 2023 г.

Управителният съвет на Българската федерация по волейбол обявява, че Джанлоренцо Бленджини, който тогава води италианския Кучине Лубе (Чивитанова) ще бъде новият селекционер на представителния ни тим при мъжете.

Новина, която за мнозина звучи странно и е подложена на съмнение – „Какво ще прави един успешен треньор не само на европейската, но и на световната сцена в България? По каква причина ще остави успешното си присъствие в един от добрите отбори в най-класното първенство в света, за да дойде у нас... и да ръководи националния ни отбор? Отбор, който през последните години е далеч, много далеч от добрите си изяви и не може да намери мястото си сред големите – там, където твърде дълго време бяхме свикнали да бъдем, но, уви, вече не сме.“

Февруари, 2024 г.

Назначаването на Бленджини е официално обявено.

Италианският специалист се съгласява да остави клубния си отбор и да концентрира усилията си изцяло върху този на България. Това, което на някои се е струвало немислимо, вече е факт. Джанлоренцо, който в богатата си треньорска визитка има олимпийски бронз от Игрите в Рио де Жанейро през 2016 г., 3 шампионски титли от първенството на Италия и още редица значими постижения, идва на наша територия, за да се захване с „лъвовете“. Очевидно е видял потенциал за успехи. Нещо може би незабележимо за невярващите тук.

Май, 2024 г.

Първата медийна изява в България.

52-годишният (тогава) треньор от Торино е категоричен колко силно вярва в правотата на своя избор.

„Можех да продължа пътя си с голям клуб, като Лубе, но приех да бъда част от един млад отбор, който мечтае за успехи. Вярвам, че когато има такава воля, можем да постигнем целите си. Започваме 5-годишен цикъл и имаме възможност още сега да работим, за да стигнем до така желаното класиране за следващите Олимпийски игри. Искам пълна отдаденост и саможертва от всички“, категоричен е той.

Юли, 2024 г.

„Лигата на нациите“ вече е приключила.

Както през последните няколко години, националният ни отбор записва 2-3 победи в турнира и завършва в дъното на класирането (в конкретния случай – 3 победи и 14. място). Само че с една подробност. Всъщност повече от една. В отбора загадъчно се усеща нов дух. Младежкият ентусиазъм на младите лица като че ли заразява и по-опитните. А в свежия полъх се откроява и качество.

Предстои ли обаче някаква промяна в ролята ни на сцената сред останалите отбори?

Април, 2025 г.

Бленджини работи упорито, дори в периода, в който няма мачове на националния отбор.

Това се забелязва и с невъоръжено око. Не е на почивка в родината си, няма комфорта на домашния семеен уют, а действа активно за каузата, с която е избрал да се захване. Любителите на волейбола могат да видят италианеца в залите из цяла България – той наблюдава множество мачове от вътрешното първенство при мъжете в търсене на точните попълнения за селекцията си.

Ходи дори и на срещи от женския шампионат... да, ясно е, че няма кого да избере оттам, но все пак това е още едно потвърждение – „Кико“ очевидно просто обича и живее с волейбола. За него това не е просто професия.

Август, 2025 г.

Още едно издание на „Лигата на нациите“ е в историята.

Този път България остава на крачка от класиране за финалната осмица на надпреварата (за последно страната ни е сред топ 8 на турнира през 2014 г. - тогава все още под наименованието Световна лига). Тимът ни постига 6 победи, колкото има и един от финалистите – Куба - ние обаче не стигаме до финалите, заради по-лоши показатели. Този път можем да открием разлика не само в подобреното ни класиране в таблицата. Новият дух (всъщност „нов“ не е най-точното определение, той е по-скоро напомнящ на онзи от преди поне десетилетие), младежкият ентусиазъм и качеството на играчите съществуват. Не са били просто мимолетна искра при пристигането на новия наставник преди година.

Септември, 2025 г.

Световното първенство тече с пълна сила.

Вече са изминали 2 мача, а ние имаме 2 победи над Германия и Словения. Отбори, които преди години надигравахме по презумпция, след това постепенно влязоха в графата „равностойни“, а после и такива, с които съревнованието ставаше все по-трудно. Сега двата тима влязоха съответно като осми и четвърти поставен в шампионата (позицията на България в ранкинга беше 19-а). Двата успеха са чудесни, но все още не носят нещо повече от класиране за осминафиналите. Рано е за заключения. Но не е рано да отчетем хубавото.

Страхотната игра на Александър и Симеон Николови не е новина, за тяхната класа вече знаят всички. Представянето на капитана Алекс Грозданов е постоянно, както винаги. Мартин Атанасов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, либерото Дамян Колев и останалите момчета, които за момента получават по-скромно игрово време, правят впечатление на целия свят. Със своите отигравания, с хъса си, с отборния дух и емоцията след всяка спечелена... или загубена точка. Те са сърцето на отбора!

А мозъкът, който координира всичко това? Мозъкът носи името Бленджини.

Той засажда семената на надеждата в тренировъчната зала и се надява след това да бере плодовете във важните моменти. Той е опитният треньор, който може да обърне даден мач с наставления, с прекъсвания на играта... или пък с поредица от правилни обжалвания на съдийските решения да отчая съперника и да даде неподправен импулс на своите момчета край мрежата. Той е човекът, който вярва в това, което прави. Вярва в качествата на играчите си и мечтае заедно с тях.

А всичко това кара и привържениците на волейбола у нас също отново да помечтаят, както преди – за добро класиране на световни финали, за участие на Олимпийски игри, за това останалите отбори да не искат да се изправят срещу нас, защото сме неудобен съперник, за това просто да има наслада и вълнение от миговете, в които националният ни отбор е на терена.

Всичко това беше добре позабравено. Но сега може би се завръща... Вие какво мислите? След години в миманса – намери ли българският волейбол своя италиански ключ към успеха?

#Джанлоренцо Бленджини #Български национален отбор по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Почина отец Иван от Нови хан
2
Почина отец Иван от Нови хан
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
3
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
4
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася целенасочени удари срещу цивилно население
5
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
6
Гледайте световно първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено от кашлящи свекърви
2
Проф. Кантарджиев: Бременните да се пазят като писани яйца, особено...
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
3
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
4
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро, но предстои много работа
5
Проф. д-р Николай Габровски: Състоянието на малкия Мартин е добро,...
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
6
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус

Още от: Волейбол

България се изкачи с три места в световната ранглиста след победите над Германия и Словения
България се изкачи с три места в световната ранглиста след победите над Германия и Словения
Джанлоренцо Бленджини: Изключително съм горд от работата на момчетата Джанлоренцо Бленджини: Изключително съм горд от работата на момчетата
Чете се за: 01:32 мин.
България си проправи път до Топ 16 на световното първенство България си проправи път до Топ 16 на световното първенство
Чете се за: 03:55 мин.
Матей Казийски: За мен това е ново изживяване и не знам точно какво да очаквам Матей Казийски: За мен това е ново изживяване и не знам точно какво да очаквам
Чете се за: 02:07 мин.
Александър Димитров, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт" Александър Димитров, Ивет Лалова и Красимир Инински в "Арена спорт"
Чете се за: 01:12 мин.
България потегли на висота на световното първенство България потегли на висота на световното първенство
Чете се за: 03:40 мин.

Водещи новини

Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Специално: Лицето на войната в град Черкаси в Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево" Митничари заловиха рекордните 740 кг марихуана на "Капитан Андреево"
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ) С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
"Виждали ли сте скоро мечка?": Необичайният гост на Ловеч...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Митрофанова след привикването ѝ в МВнР: Москва никога не нанася...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
МВнР привика руския посланик у нас заради дроновете в Полша и Румъния
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
САЩ с непоколебима подкрепа за Израел: Нетаняху не изключи нови...
Чете се за: 04:12 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ