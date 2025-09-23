БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим...
Чете се за: 04:50 мин.
Системата за есемеси за платено паркиране в София отново...
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Запази

За мен чисто човешки беше шокиращо да чуя всички неща за себе си, допълни кметът на Варна

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Цялото ми семейство е с ковид, ако има начин, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях. Това каза с треперещ глас пред съда варненският кмет Благомир Коцев. "За мен чисто човешки беше шокиращо да чуя всички неща за себе си, чувствах се сякаш вече съм осъден", допълни Коцев пред съда. По думите му е имал една среща с Пламенка.

Посочи, че дългите процедури на обжалване били проблем за всички кметове.

"Не познавам другите свидетели, недоумявам дали имам някакво участие в тези събития, научих за тях едва в залата. Очевидната цел е да се кара опозицията да се притеснява, да се страхува", заяви адвокатката му Ина Лулчева. Тя говори пред съда около 3 часа.

Самият факт, че Диан Иванов твърди, че се отказва от показанията, показва, че върху него е бил оказан натиск, обявиха от прокуратурата. Според държавното обвинение на Иванов е оказан натиск от страна на хората на Коцев. Поддръжниците на Благомир Коцев в залата реагираха.

Съдът се оттегли на съвещание, за да мисли решението си. Не е ясно кога ще го обяви.

# Благомир Коцев

Последвайте ни

ТОП 24

Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
1
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
2
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
3
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите...
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)
4
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)
Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над ядрените оръжия
5
Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над...
Велико Търново отбеляза Деня на независимостта с тържествена заря-проверка
6
Велико Търново отбеляза Деня на независимостта с тържествена...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Сигурност и правосъдие

Съдът отхвърли искания на защитата на Благомир Коцев за отвод на съдии по делото
Съдът отхвърли искания на защитата на Благомир Коцев за отвод на съдии по делото
8 месеца условно и 200 лева глоба за Калина Сакскобургготска 8 месеца условно и 200 лева глоба за Калина Сакскобургготска
Чете се за: 00:47 мин.
България е домакин на международната летателна тренировка "Спартан" България е домакин на международната летателна тренировка "Спартан"
Чете се за: 00:27 мин.
Апелативният съд в София гледа мярката на Благомир Коцев Апелативният съд в София гледа мярката на Благомир Коцев
Чете се за: 00:47 мин.
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
14145
Чете се за: 01:15 мин.
ГДБОП разби канал за проституция в "стаи за гости" в Ямбол ГДБОП разби канал за проституция в "стаи за гости" в Ямбол
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН
Чете се за: 01:47 мин.
По света
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира "Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
МВнР следи случая с насилственото задържане и мобилизация на български гражданин в Украйна МВнР следи случая с насилственото задържане и мобилизация на български гражданин в Украйна
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Обявиха за мъртъв Янек Миланов от Дупница, изчезнал преди повече от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
МВФ препоръча страната ни да премине от плосък към прогресивен данък
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Признаването на палестинска държава: Исторически момент или...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ