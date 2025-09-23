Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях

Цялото ми семейство е с ковид, ако има начин, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях. Това каза с треперещ глас пред съда варненският кмет Благомир Коцев. "За мен чисто човешки беше шокиращо да чуя всички неща за себе си, чувствах се сякаш вече съм осъден", допълни Коцев пред съда. По думите му е имал една среща с Пламенка.

Посочи, че дългите процедури на обжалване били проблем за всички кметове.

"Не познавам другите свидетели, недоумявам дали имам някакво участие в тези събития, научих за тях едва в залата. Очевидната цел е да се кара опозицията да се притеснява, да се страхува", заяви адвокатката му Ина Лулчева. Тя говори пред съда около 3 часа.

Самият факт, че Диан Иванов твърди, че се отказва от показанията, показва, че върху него е бил оказан натиск, обявиха от прокуратурата. Според държавното обвинение на Иванов е оказан натиск от страна на хората на Коцев. Поддръжниците на Благомир Коцев в залата реагираха.

Съдът се оттегли на съвещание, за да мисли решението си. Не е ясно кога ще го обяви.