МВнР следи случая с насилственото задържане и мобилизация на български гражданин в Украйна

bnt avatar logo от Елена Николова
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Българската страна следи внимателно развитието на случая

Във връзка със запитвания от медии относно задържането на български гражданин на територията на Украйна, Министерството на външните работи на Република България заявява следното:

Гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация.

Министерството на външните работи поддържа активна комуникация както със семейството на г-н Киров, така и с компетентните украински институции. Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права.

#позиция на МВнР #български гражданин #Украйна

