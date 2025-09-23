Николай Иванов: Отборната игра е пътят към победите

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Координаторът на българските национални отбори по волейбол отличи и ролята на селекционера Джанлоренцо Бленджини в изграждането на мъжкия състав.

Николай Иванов
Координаторът на българските национални отбори по волейбол Николай Иванов коментира пред БНТ представянето на мъжкия състав на световното първенство във Филипините.

Бившият разпределител бе специален гост на церемонията по откриването на "Спортен панаир" – инициатива, организирана от Министерството на младежта и спорта и даваща началото на десетото юбилейно издание на Европейска седмица на спорта.

"Това, което показват момчетата, е много хубаво и радващо. Виждаме един отбор, който от първата до последната минута се бори, преодолява трудности, когато ги има, и показва един облик, който привлича вниманието на абсолютно всички останали - конкуренти, специалисти и фенове. Нашият отбор се радва на голямо уважение и голям интерес във Филипините. Дай Боже, нещата да продължават в този дух", сподели Иванов.

Легендата на българския волейбол отличи ролята на селекционера Джанлоренцо Бленджини в изграждането на този състав.

"На мен ми прави впечатление, че имаме много добро управление на процесите. Бленджини от една страна много хубаво ръководи състезателите, а от друга страна всеки един състезател, който е получил игрово време, дава максимума от себе си", посочи той.

"Най-радващото за мен е, че виждаме една отборна игра. Окей, имаме изявени състезатели, през които преминава голяма част от атаката, но без помощта на всички останали, без себераздаването в защита, без активната игра на блокада - няма как да се направят точките и да се постигнат победите", добави Николай Иванов.

Вижте цялото интервю във видеото!

