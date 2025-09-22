Българските волейболисти са на четвъртфинал на световно първенство за първи път от 15 години

Българският национален отбор по волейбол се класира за четвъртфиналите на световното първенство във Филипините. В Деня на независимостта възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини дадоха още един повод за национална гордост след чистата победа над Португалия с 3:0 (25:19, 25:23, 25:12).

Така България ще играе в топ 8 на шампионат на планетата за първи път от Мондиал 2010 в Италия, където завършва на седмо място.

В спор за място на полуфиналите националите ще играят в четвъртък срещу победителя от сблъсъка САЩ - Словения.

Индивидуалната класа на "трикольорите" бе достатъчна за постоянен аванс от три точки в началото на осминафиналната среща. Въпреки грешките на сервис, Александър Николов продължи със своята доминация в нападение, а неговият брат - Симеон, намираше правилните решения, за да подсигури своите съотборници. Точно една такава комбинация на синовете на Владимир Николов предизвика таймаут на португалския селекционер Жоао Жозе при 14:11. "Лъвовете" нямаха против близо половината точки на съперника - 8, да идват от собствени грешки на начален удар, поради пълната доминация във всеки един друг аспект. Александър и Симеон продължаваха да блестят със своите разигравания, а България се откъсваше все повече и повече. Силна серия на сервис на Мигел Тавареш от 15:24 до 19:24 форсира Джанлоренцо Бленджини да поуспокои родните волейболисти, което се отплати още на следващата точка, с която българският отбор затвори първия гейм - 25:19.

Подобно на откриващата част "лъвовете" взеха аванс от три точки на старта на втората и поддържаха лекия си аванс, въпреки неточностите на начален удар. Грешките започнаха да се появяват и в други части от българската игра и не след дълго иберийците изравниха за 12:12. Ас на Келтон Тавареш дори изведе Португалия напред при 14:13, но изненадваща забивка на Симеон Николов върна импулса и аванса на "трикольорите" за 15:14. България обаче остана без един от ключовите си играчи - Илия Петков, след като той получи травма. На негово място влезе Преслав Петков. Равностойната игра се запази, но усилията на Александър Николов, който реализира 5 от последните 7 точки за представителния ни отбор, бяха достатъчни за спечелването на втория гейм с 25:23.

Португалия поведе с 3:2 на старта на решаващата трета част, но "трикольорите" веднага си върнаха контрола и със серия от четири последователни точки сякаш предрешиха изхода от нея. Миг магия от Симеон Николов форсира и втория таймаут на Жоао Жозе при 9:5, след като българският разпределител посрещна топката зад гърба си и след това завърши нападението със страховита забивка, на която и диагонал би завидил. "Лъвовете" продължаваха да трупат аванс, който стана и двуцифрен при 16:6. България заигра с невероятно самочувствие, като всяко едно спечелно разиграване заслужаваше да бъде повторено неколкократно. Наказателната акция на Александър Николов умори португалците, а Мартин Атанасов подсигури, че съперникът трябва да сътвори нещо специално, за да го преодолее на блокада. Селекцията на Бленджини нямаше проблеми да затвори срещата, правейки го с убедителното 25:12.

Александър Николов оглави листата на реализаторите за пореден път с 19 точки (1 ас, 1 блокада), следван от Мартин Атанасов с 9 (1 ас, 3 блокади) и капитана Алекс Грозданов с 8 (1 ас, 2 блокади).

За Португалия най-резултатен бе Лоренцо Мартинс с 10 точки (3 аса, 1 блокада).