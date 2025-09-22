БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Българските волейболисти са на четвъртфинал на световно първенство за първи път от 15 години

bnt avatar logo от Константин Джаркин
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 05:12 мин.
Спорт
Запази

В Деня на независимостта възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини дадоха още един повод за национална гордост след чистата победа над Португалия.

Български национален отбор по волейбол за мъже
Снимка: volleyballworld.com
Слушай новината

Българският национален отбор по волейбол се класира за четвъртфиналите на световното първенство във Филипините. В Деня на независимостта възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини дадоха още един повод за национална гордост след чистата победа над Португалия с 3:0 (25:19, 25:23, 25:12).

Така България ще играе в топ 8 на шампионат на планетата за първи път от Мондиал 2010 в Италия, където завършва на седмо място.

В спор за място на полуфиналите националите ще играят в четвъртък срещу победителя от сблъсъка САЩ - Словения.

Индивидуалната класа на "трикольорите" бе достатъчна за постоянен аванс от три точки в началото на осминафиналната среща. Въпреки грешките на сервис, Александър Николов продължи със своята доминация в нападение, а неговият брат - Симеон, намираше правилните решения, за да подсигури своите съотборници. Точно една такава комбинация на синовете на Владимир Николов предизвика таймаут на португалския селекционер Жоао Жозе при 14:11. "Лъвовете" нямаха против близо половината точки на съперника - 8, да идват от собствени грешки на начален удар, поради пълната доминация във всеки един друг аспект. Александър и Симеон продължаваха да блестят със своите разигравания, а България се откъсваше все повече и повече. Силна серия на сервис на Мигел Тавареш от 15:24 до 19:24 форсира Джанлоренцо Бленджини да поуспокои родните волейболисти, което се отплати още на следващата точка, с която българският отбор затвори първия гейм - 25:19.

Подобно на откриващата част "лъвовете" взеха аванс от три точки на старта на втората и поддържаха лекия си аванс, въпреки неточностите на начален удар. Грешките започнаха да се появяват и в други части от българската игра и не след дълго иберийците изравниха за 12:12. Ас на Келтон Тавареш дори изведе Португалия напред при 14:13, но изненадваща забивка на Симеон Николов върна импулса и аванса на "трикольорите" за 15:14. България обаче остана без един от ключовите си играчи - Илия Петков, след като той получи травма. На негово място влезе Преслав Петков. Равностойната игра се запази, но усилията на Александър Николов, който реализира 5 от последните 7 точки за представителния ни отбор, бяха достатъчни за спечелването на втория гейм с 25:23.

Португалия поведе с 3:2 на старта на решаващата трета част, но "трикольорите" веднага си върнаха контрола и със серия от четири последователни точки сякаш предрешиха изхода от нея. Миг магия от Симеон Николов форсира и втория таймаут на Жоао Жозе при 9:5, след като българският разпределител посрещна топката зад гърба си и след това завърши нападението със страховита забивка, на която и диагонал би завидил. "Лъвовете" продължаваха да трупат аванс, който стана и двуцифрен при 16:6. България заигра с невероятно самочувствие, като всяко едно спечелно разиграване заслужаваше да бъде повторено неколкократно. Наказателната акция на Александър Николов умори португалците, а Мартин Атанасов подсигури, че съперникът трябва да сътвори нещо специално, за да го преодолее на блокада. Селекцията на Бленджини нямаше проблеми да затвори срещата, правейки го с убедителното 25:12.

Александър Николов оглави листата на реализаторите за пореден път с 19 точки (1 ас, 1 блокада), следван от Мартин Атанасов с 9 (1 ас, 3 блокади) и капитана Алекс Грозданов с 8 (1 ас, 2 блокади).

За Португалия най-резултатен бе Лоренцо Мартинс с 10 точки (3 аса, 1 блокада).

Свързани статии:

Алекс Николов: Горд съм от моя отбор, придобиваме все повече увереност
Алекс Николов: Горд съм от моя отбор, придобиваме все повече увереност
Александър Николов стана най-резултатен за победата над Португалия...
Чете се за: 01:10 мин.
Джанлоренцо Бленджини: Основното ни израстване е в ментално отношение
Джанлоренцо Бленджини: Основното ни израстване е в ментално отношение
Чете се за: 00:55 мин.
#Национален отбор на Португалия по волейбол #Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Български национален отбор по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
2
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
3
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
4
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
5
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече...
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите
6
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
3
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
4
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
6
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...

Още от: Национални отбори

Алекс Николов: Горд съм от моя отбор, придобиваме все повече увереност
Алекс Николов: Горд съм от моя отбор, придобиваме все повече увереност
Джанлоренцо Бленджини: Основното ни израстване е в ментално отношение Джанлоренцо Бленджини: Основното ни израстване е в ментално отношение
Чете се за: 00:55 мин.
Италия и Белгия продължават към четвъртфиналите на световното по волейбол Италия и Белгия продължават към четвъртфиналите на световното по волейбол
Чете се за: 01:57 мин.
Владимир Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат Владимир Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат
5468
Чете се за: 04:12 мин.
Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт" Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:22 мин.
Полша и Турция са първите четвъртфиналисти на световното първенство по волейбол Полша и Турция са първите четвъртфиналисти на световното първенство по волейбол
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата" Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Ден без автомобили затваря центъра на София
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ