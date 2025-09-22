Българските волейболисти са на четвъртфинал на световно първенство за първи път от 15 години

В Деня на независимостта възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини дадоха още един повод за национална гордост след чистата победа над Португалия.
Българският национален отбор по волейбол се класира за четвъртфиналите на световното първенство във Филипините. В Деня на независимостта възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини дадоха още един повод за национална гордост след чистата победа над Португалия с 3:0 (25:19, 25:23, 25:12).
Така България ще играе в топ 8 на шампионат на планетата за първи път от Мондиал 2010 в Италия, където завършва на седмо място.
В спор за място на полуфиналите националите ще играят в четвъртък срещу победителя от сблъсъка САЩ - Словения.
Индивидуалната класа на "трикольорите" бе достатъчна за постоянен аванс от три точки в началото на осминафиналната среща. Въпреки грешките на сервис, Александър Николов продължи със своята доминация в нападение, а неговият брат - Симеон, намираше правилните решения, за да подсигури своите съотборници. Точно една такава комбинация на синовете на Владимир Николов предизвика таймаут на португалския селекционер Жоао Жозе при 14:11. "Лъвовете" нямаха против близо половината точки на съперника - 8, да идват от собствени грешки на начален удар, поради пълната доминация във всеки един друг аспект. Александър и Симеон продължаваха да блестят със своите разигравания, а България се откъсваше все повече и повече. Силна серия на сервис на Мигел Тавареш от 15:24 до 19:24 форсира Джанлоренцо Бленджини да поуспокои родните волейболисти, което се отплати още на следващата точка, с която българският отбор затвори първия гейм - 25:19.
#Philippines2025 Welcome to Bounce Town
Alex Nikolov just sent this one TWO meters deep: that’s not a spike, that’s a statement
Alex Nikolov just sent this one TWO meters deep: that's not a spike, that's a statement
Подобно на откриващата част "лъвовете" взеха аванс от три точки на старта на втората и поддържаха лекия си аванс, въпреки неточностите на начален удар. Грешките започнаха да се появяват и в други части от българската игра и не след дълго иберийците изравниха за 12:12. Ас на Келтон Тавареш дори изведе Португалия напред при 14:13, но изненадваща забивка на Симеон Николов върна импулса и аванса на "трикольорите" за 15:14. България обаче остана без един от ключовите си играчи - Илия Петков, след като той получи травма. На негово място влезе Преслав Петков. Равностойната игра се запази, но усилията на Александър Николов, който реализира 5 от последните 7 точки за представителния ни отбор, бяха достатъчни за спечелването на втория гейм с 25:23.
#Philippines2025 They're putting on a SHOW
Portugal and Bulgaria trading blows, big plays and highlight after highlight. Pure #MWCH entertainment
Watch it LIVE on VBTV https://t.co/tLeKGVNZId
Grab your WCH Merch ️ https://t.co/TOKCwu0igm#Volleyball… pic.twitter.com/1sLLXWnfBC
Португалия поведе с 3:2 на старта на решаващата трета част, но "трикольорите" веднага си върнаха контрола и със серия от четири последователни точки сякаш предрешиха изхода от нея. Миг магия от Симеон Николов форсира и втория таймаут на Жоао Жозе при 9:5, след като българският разпределител посрещна топката зад гърба си и след това завърши нападението със страховита забивка, на която и диагонал би завидил. "Лъвовете" продължаваха да трупат аванс, който стана и двуцифрен при 16:6. България заигра с невероятно самочувствие, като всяко едно спечелно разиграване заслужаваше да бъде повторено неколкократно. Наказателната акция на Александър Николов умори португалците, а Мартин Атанасов подсигури, че съперникът трябва да сътвори нещо специално, за да го преодолее на блокада. Селекцията на Бленджини нямаше проблеми да затвори срещата, правейки го с убедителното 25:12.
Александър Николов оглави листата на реализаторите за пореден път с 19 точки (1 ас, 1 блокада), следван от Мартин Атанасов с 9 (1 ас, 3 блокади) и капитана Алекс Грозданов с 8 (1 ас, 2 блокади).
За Португалия най-резултатен бе Лоренцо Мартинс с 10 точки (3 аса, 1 блокада).