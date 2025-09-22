Джанлоренцо Бленджини: Основното ни израстване е в ментално отношение

Селекционерът на националния отбор Джанлоренцо Бленджини изрази задоволството си от успеха на България над Португалия с 3:0. Волейболистите ни се класираха за четвъртфиналите на световното първенство във Филипините.

"Щастливи сме, че сме тук и продължаваме напред. Беше тежък мач, те сервираха много добре, но ние го очаквахме. Знаехме, че те са победили Куба, защото са играли отлично. За нас ключово бе менталното ни състояние и представянето ни във втория гейм, който бе решаващ", каза италианският специалист.

"Важно е да сме фокусирани, да останем такива дори и в моментите, в които нещата не се получават. Основното ни израстване е в ментално отношение и върху това работим, откакто сме заедно", каза още Бленджини.