Алекс Николов: Горд съм от моя отбор, придобиваме все повече увереност

Александър Николов стана най-резултатен за победата над Португалия на осминафиналите на световното първенство по волейбол.
Мъжкият национален отбор по волейбол на България елиминира Португалия с 3:0 гейма и се класира за четвъртфиналите на световното първенство във Филипините.
Българите очакват победителя от мача САЩ – Словения.
Александър Николов стана най-резултатен за победата с 19 точки ( 1 блок, 1 ас).
Националът ни заяви, че тимът ни придобива все повече увереност.
„Нямам думи, щастлив съм! Много съм доволен, че имаме възможност за продължим напред. Горд съм от моя отбор и се надявам, че ще вървим още по-напред. Придобиваме все повече увереност. Всяка точка и всеки спечелен гейм ни прави все по-уверени. Това е и ключа да спечелим някои големи мачове", каза Николов.
Той благодари на феновете за подкрепата и отправи апел към тях:
„Страшно много ви благодаря за подкрепата. Чакаме ви на 25 септември в залата и пред екраните. Силно се надяваме да ви зарадваме.“