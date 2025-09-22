Алекс Николов: Горд съм от моя отбор, придобиваме все повече увереност

Мъжкият национален отбор по волейбол на България елиминира Португалия с 3:0 гейма и се класира за четвъртфиналите на световното първенство във Филипините.

Българите очакват победителя от мача САЩ – Словения.

Александър Николов стана най-резултатен за победата с 19 точки ( 1 блок, 1 ас).

Националът ни заяви, че тимът ни придобива все повече увереност.

„Нямам думи, щастлив съм! Много съм доволен, че имаме възможност за продължим напред. Горд съм от моя отбор и се надявам, че ще вървим още по-напред. Придобиваме все повече увереност. Всяка точка и всеки спечелен гейм ни прави все по-уверени. Това е и ключа да спечелим някои големи мачове", каза Николов.

Той благодари на феновете за подкрепата и отправи апел към тях: