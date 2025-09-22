БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алекс Николов: Горд съм от моя отбор, придобиваме все повече увереност

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
Спорт
Запази

Александър Николов стана най-резултатен за победата над Португалия на осминафиналите на световното първенство по волейбол.

алекс николов горд съм моя отбор придобиваме все повече увереност
Слушай новината

Мъжкият национален отбор по волейбол на България елиминира Португалия с 3:0 гейма и се класира за четвъртфиналите на световното първенство във Филипините.

Българите очакват победителя от мача САЩ – Словения.

Александър Николов стана най-резултатен за победата с 19 точки ( 1 блок, 1 ас).

Националът ни заяви, че тимът ни придобива все повече увереност.

„Нямам думи, щастлив съм! Много съм доволен, че имаме възможност за продължим напред. Горд съм от моя отбор и се надявам, че ще вървим още по-напред. Придобиваме все повече увереност. Всяка точка и всеки спечелен гейм ни прави все по-уверени. Това е и ключа да спечелим някои големи мачове", каза Николов.

Той благодари на феновете за подкрепата и отправи апел към тях:

„Страшно много ви благодаря за подкрепата. Чакаме ви на 25 септември в залата и пред екраните. Силно се надяваме да ви зарадваме.“

Свързани статии:

Джанлоренцо Бленджини: Основното ни израстване е в ментално отношение
Джанлоренцо Бленджини: Основното ни израстване е в ментално отношение
Чете се за: 00:55 мин.
Българските волейболисти са на четвъртфинал на световно първенство за първи път от 15 години
Българските волейболисти са на четвъртфинал на световно първенство за първи път от 15 години
В Деня на независимостта възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини...
Чете се за: 05:12 мин.
#Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Български национален отбор по волейбол за мъже #Александър Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
2
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
3
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
4
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
5
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече...
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите
6
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
2
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
3
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
4
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с американско гориво
6
От догодина и шести реактор на АЕЦ "Козлодуй" ще работи с...

Още от: Национални отбори

Джанлоренцо Бленджини: Основното ни израстване е в ментално отношение
Джанлоренцо Бленджини: Основното ни израстване е в ментално отношение
Българските волейболисти са на четвъртфинал на световно първенство за първи път от 15 години Българските волейболисти са на четвъртфинал на световно първенство за първи път от 15 години
Чете се за: 05:12 мин.
Италия и Белгия продължават към четвъртфиналите на световното по волейбол Италия и Белгия продължават към четвъртфиналите на световното по волейбол
Чете се за: 01:57 мин.
Владимир Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат Владимир Николов: Мечтата на всеки родител е децата му да го задминат
5468
Чете се за: 04:12 мин.
Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт" Георги Дерменджиев, Владимир Николов и Никола Цолов в "Арена спорт"
Чете се за: 01:22 мин.
Полша и Турция са първите четвъртфиналисти на световното първенство по волейбол Полша и Турция са първите четвъртфиналисти на световното първенство по волейбол
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България София чества 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата" Полицията в Смолян откри човешко тяло на екопътека "Невястата"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
17,4% е одобрението към правителството на Росен Желязков, сочат...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Ден без автомобили затваря центъра на София
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ