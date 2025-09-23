БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Георги Иванов и Андрей Петров бяха специални гости на откриването на инициатива на ММС

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Събитието ще се проведе днес и утре в зала "Асикс Арена".

Георги Иванов, Андрей Петров
Снимка: БФС
Президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов и изпълнителният директор Андрей Петров бяха сред специалните гости, които уважиха церемонията по откриването на "Спортен панаир" – инициативата, организирана от Министерството на младежта и спорта и даваща началото на десетото юбилейно издание на Европейска седмица на спорта.

В продължение на два дни – днес и утре, 23-24 септември, "Спортният панаир" ще сe проведе в зала "Асикс Арена" в София, където участие ще вземат над 40 спортни федерации. Целта на кампанията е да насърчи активното спортуване, подобряване на физическата активност на населението и популяризиране на здравословното хранене.

Сред гостите, които уважиха церемонията, бяха още бившият национал Благой Георгиев, бронзовата олимпийска медалистка по художествена гимнастика Ренета Камберова, волейболистът Теодор Салпаров и много др.

Българският футболен съюз участва в събитието със своя иновативен проект – новата футболна стрийт игра Стени4ка: Ball2TheWall, която прави своя дебют и в рамките на UEFA Grassroots Week.

Съчетаваща в себе си динамиката на футбола, уличната култура и духа на общността, играта Стени4ка няма възрастови и полови ограничения, като нейната мисия е да насърчава активния начин на живот и социалната ангажираност на младите хора. Гостите на Спортния панаир на 23-24 септември ще имат възможност да я изпробват лично.

#"Спортен панаир" #Андрей Петров #Министерство на младежта и спорта (ММС) #Български футболен съюз (БФС) #Георги Иванов-Гонзо #европейска седмица на спорта

