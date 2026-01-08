ЦСКА 1948 привлича нападател преминал през ПСЖ

ЦСКА 1948 е близо до привличането на централния нападател на Орлеан Фахд Ел Кхумисти. Собственикът на състава от Бистрица-Цветомир Найденов анонсира сделката с пост в социалната мрежа във “Фейсбук.

Ел Кхумисти в 39 срещи той е отбелязал 25 гола. 32-годишният футболист е играл в по-скромни отбори, като е минал и през дубъла на ПСЖ, където има 12 попадения в 19 срещи.

В момента ЦСКА 1948 в предни позиции разчита на Мамаду Диало, който е лидер при голмайсторите в Първа лига, както и Атанас Илиев.

Пред завръщане в Бистрица е Педриньо, който направи име при ЦСКА 1948, но бе продаден в Турция. Бразилецът със сигурност си тръгва от сегашния си клуб Коняспор.