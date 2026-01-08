Локомотив (Пловдив) се подсили с полузащитник

Александров официално стана днес част от клуба с контракт за две години и половина.
Александър Александров e роден на 30.07.2007 година в Пловдив. От 2022 година е част от школата на Локомотив, като впоследствие се състезава и за дублиращия тим на “черно-белите”. Дебютира за мъжкия отбор на 20 септември при гостуването на ЦСКА 1948.
„Щастлив съм, че подписах първи професионален договор. Изпитвам гордост, че ставам част от Локомотив. Това е клуб с впечатляваща история и вярна публика, която винаги подкрепя отбора безрезервно. Атмосферата и традициите тук са нещо специално. Те ми дават допълнителен стимул да се развивам и да давам най-доброто от себе си всеки ден!”, заяви Александров пред официалния сайт на клуба.