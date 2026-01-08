Локомотив (Пловдив) се подсили с полузащитник

Локомотив (Пловдив) подписа договор с Александър Александров. Полузащитникът официално стана днес част от клуба с контракт за две години и половина.

Александър Александров e роден на 30.07.2007 година в Пловдив. От 2022 година е част от школата на Локомотив, като впоследствие се състезава и за дублиращия тим на “черно-белите”. Дебютира за мъжкия отбор на 20 септември при гостуването на ЦСКА 1948.