Лъчезар Балтанов: Момчетата се справиха по брилянтен начин

Лъчезар Балтанов не спести своите похвали към представянето на Ботев Пловдив след седмата победа през сезона в Първа лига. „Жълто-черните“ изненадаха Лудогорец с 2:1 на стадион „Христо Ботев“. Наставникът разкри и какво е казал на футболистите на пловдивчани в седмицата преди мача.

"Искам да благодаря на футболистите. С човек по-малко успяхме да отбележим втори гол срещу отбора на Лудогорец. След тази негативна серия, в която се намирахме, сме щастливи, че се получи точно срещу шампиона и то по този начин. Емоцията е огромна. Момчетата го заслужават след тежките моменти. Цяла седмица имахме разговори с футболистите - да се освободят психически. Анализирахме отбора на Лудогорец по добър начин и момчетата днес показаха коренно различно лице. Една победа не променя нищо. Още следващият мач срещу Монтана е много важен“, каза той.

"Всички, които са дошли в Ботев, имат качества. Просто ще трябва време. Всички са добри футболисти. Момчетата, които играха днес, се справиха по брилянтен начин. Знаехме силните страни на Лудогорец и се радвам, че играчите изпълниха напълно задачите", завърши Балтанов.