Росен Божинов и Пиза останаха с празни ръце срещу Фиорентина

Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Българинът и неговите съотборници с нов грешен ход в италианския елит.

Снимка: БТА
Росен Божинов и Пиза инкасираха второ поредна загуба в Серия А. Българинът и неговите съотборници отстъпиха при гостуването си на Фиорентина с 0:1 в мач от 26-ия кръг.

Българският национал започна сред титулярите. Защитникът изигра цял мач, като се отчете с добри изяви, които в крайна сметка не спасиха новака в италианския елит от поражението.

Мойс Кийн бе точен за „виолетовите“, донасяйки им успеха.

Фиорентина се изкачи на 16-ото място с 24 точки, колкото имат също така Кремонезе и Лече, но с по-лоша голова разлика. Пиза пък продължава да заема предпоследната 19-а позиция със своите 15 пункта.

В 13-ата минута именно Божинов изчисти с глава центриране на Джак Харисън в наказателното поле, а капитанът Антонио Карачоло блокира изстрела на Шер Ндур, но така нагласи топката за Мойс Кийн, който с лекота отбеляза единственото попадение в срещата. В самото начало на втората част Додо се опита да си изпроси дузпа след единоборство с Божинов, но вместо това му беше показан жълт картон за симулация.

