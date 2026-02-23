Пер-Матиас Хьогмо: Изпитвахме затруднения да стигнем стандарта си

Пер-Матиас Хьогмо е на мнение, че Лудогорец не е показал максимума при своята трета загуба от началото на сезона в Първа лига. Разградчани отстъпиха пред Ботев Пловдив с 1:2 на стадион „Христо Ботев“. Старши треньорът на „орлите“ отбеляза, че има голямо разочарование в лагера им.

"Не сме подценили мача. Играхме срещу много добър отбор и виждаме, че във всеки двубой трябва да имаме максимална концентрация. Поздравления за Ботев за победата. Изпитвахме затруднения да стигнем стандарта си в този мач. През първото полувреме бяхме бавни с топката. Вместо да достигнем до завършващи удари, допускахме контраатаки и така Ботев вкара гол. След това се борихме да стигнем до изравняването и го постигнахме. Имахме ситуации и за още едно попадение, но вместо това се получи обратното и получихме гол. Много сме разочаровани от резултата", коментира норвежецът.

"Имаме още един мач в четвъртък и е много важно да се подготвим добре за Ференцварош. В първия двубой изиграхме силно второ полувреме. Трябва да повторим това представяне. Ще ни бъде трудно, но имаме шанс да вземем добър резултат. Това, което ме прави щастлив, е, че успяваме да вкарваме голове в Лига Европа. Отиваме в Унгария с желанието да реализираме попадения", каза Хьогмо относно предстоящия реванш с унгарския Ференцварош в Лига Европа.