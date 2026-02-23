Ботев попари Лудогорец в добавеното време и отдалечи шампионите на 10 точки от върха

Ботев (Пловдив) постигна драматична победа с 2:1 над Лудогорец в последния мач от 22-ия кръг на Първа лига и нанесе сериозен удар по амбициите на шампионите в битката за първото място. Успехът на “канарчетата” на стадион "Христо Ботев“ за пръв път от 10 години в историята на съперничеството между двата отбора остави разградчани на 10 точки зад лидера Левски.

Срещата започна вихрено. Още в първата минута Никола Илиев се възползва от неразбирателство в защитата на гостите, преодоля Серджио Падт, но Идан Нахмиас се намеси решително и изчисти пред голлинията. Малко по-късно Даниел Наумов блесна с ключова намеса след удар с глава на Ерик Маркус, а при добавката Руан Круз не намери целта с акробатично изпълнение.

Ботев също показа зъби. Самуел Калу стреля опасно от дистанция, но Падт демонстрира класа и изби с една ръка. До почивката положенията намаляха, макар че Руан Круз имаше добра възможност след центриране на Сон, но Наумов бе на мястото си.

Началото на втората част донесе преднина за домакините. В 48-ата минута Калу изведе с отличен пас Николай Минков, който се възползва от излизането на Падт и с технично копване откри резултата – 1:0.

Лудогорец натисна и след серия от атаки стигна до изравняване в 80-ата минута. Винисиус Ногейра центрира от корнер, а Идан Нахмиас се извиси и с глава прати топката във вратата на Наумов за 1:1. Секунди по-късно Ботев остана с човек по-малко след директен червен картон на Никола Солдо, което даде допълнителен импулс на "орлите“.

В добавеното време разградчани обсадиха наказателното поле, а Текпетей опита два далечни удара, но защитата в жълто-черно се справи. И когато изглеждаше, че срещата върви към равенство, в 93-ата минута Ботев нанесе съкрушителен удар. След центриране на Самуил Цонов и рикошет в Нареси, топката попадна в Карлос Алгара, който с премерен удар донесе победата на домакините.

С успеха Ботев се изкачи до 25 точки и 11-ата позиция, докато Лудогорец остава втори, но вече на сериозно изоставане от върха, което прави битката за титлата още по-напрегната.