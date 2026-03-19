Христо Стоичков представи новото партньорство на ЦСКА

Легендата на българския футбол Христо Стоичков, анонсира новото сътрудничество на ЦСКА със застрахователния брокер Мусала, който ще има за цел да гарантира здравето на играчите и тяхното развитие като личности на пръв план.

Събитието, в което участие от страна на клуба взеха Бойко Величков и Петър Занев, се проведе в музея на Христо Стоичков, а представител на фирмата беше Николай Чернев. Камата специално беше поканил и част от големите таланти на „червените“.

„Благодаря на бъдещите звезди, на този малък отбор на ЦСКА. Щом са усмихнати – значи са добри футболисти и добри ученици“, започна Стоичков, обръщайки се към младите таланти на ЦСКА.

След това той обяви новото дългогодишно споразумение на ЦСКА. Представителят на компанията Николай Чернев сподели защо ще подкрепя ЦСКА и проекта на клуба за развитието на Академията. Той подчерта, че не става въпрос просто за даване на пари.

„Не случайно сме в музея на Христо Стоичков. Представяме ви партньорството с детския отбор на ЦСКА. Този проект, според мен, е нов за България. Не става въпрос да дадем просто едни пари. Ние държим на проекта на ЦСКА, защото той възпитава, тренира и образова. Ще участваме в проект, който ще изгражда личности и характери. Надявам се, че това ще промени българския футбол“, категоричен е Чернев.

Спортният директор Бойко Величков, подобно на Стоичков, акцентира на възпитанието и човешките качества, които в ЦСКА ще опитват да развиват.

„Искам да акцентирам върху възпитанието. Имаме отговорност най-вече към това. С процесите, които сме стартирали – искаме да дадем най-доброто футболно обучение на децата. Ние обаче ще акцентираме и върху отношението към децата и тяхното изграждане. В този ред на мисли трябва да кажа, че обмисляме ежемесечна награда, която да не е за успехи, а за трудолюбие и характер. Това е нашият акцент какво очакваме от децата. Всички те ще бъдат застраховани от компанията“, обяви Величков.

Ръководителят на школата Петър Занев с тъга призна, че последните две десетилетия ръководители и треньори са длъжници заради стотиците пропилени таланти и сега това ще трябва да се промени.

„Отговарям за развитието на младите играчи и това партньорство е голяма радост за мен. Господин Стоичков обръща внимание на академията на ЦСКА и това значи много за нас. Последните 20-25 години ние сме длъжници като треньори и ръководители, защото имаме много талантливи деца и няма оправдания. Трябва да направим максималното за тях“, уточни Занев.

„Академията е на правилния път. Виждате какво е развитието и на базата на Панчарево, която след няколко месеца ще бъде готова. В новата база на академията пък ще подслони 400 деца, които ще се чувстват защитени. В академиите ми в Етрополе и Испания винаги най-много съм държал на дисциплината. Първо децата трябва да бъдат добри ученици. Ако са добри – трябва да имат мечти да стигнат до първия отбор и националния отбор, а евентуално след това да се докоснат и до Запад. ЦСКА прави всичко възможно децата да разполагат с най-качествените стадиони и оборудване, доктори и масажисти. Това, което цялото ръководство да прави… Не мога да го опиша. Нека децата видят какво съм постигнал. Ние го постигнахме, думата „аз“ не използвам. Нещата ми тук са на всички съотборници, родители и приятели. Сам човек нищо не може да направи. Минали сме този път и сега вярваме във вас“, обърна се Стоичков към юношите на ЦСКА.

#ПФК ЦСКА #христо стоичков

