4 години война: Украйна отбелязва годишнина от инвазията...
Левски пусна билетите за двубоя с Локомотив София

Български футбол
"Сините“ канят феновете на "Герена“ за 23-ия кръг, децата до 7 години ще влизат безплатно

пълен обрат левски десет цска 1948
ПФК Левски пусна в продажба билетите за срещата от 23-ия кръг на българското първенство срещу Локомотив София. Двубоят ще се играе в неделя от 17:15 часа на стадион Стадион "Георги Аспарухов“.

От клуба съобщиха, че пропуските са налични до изчерпване на количествата на касата пред Сектор „А“ на стадиона, както и в мрежата на Eventim. Деца до 7-годишна възраст (включително) ще могат да посетят мача безплатно.

"Хубаво време, добра игра, невероятна публика. Всички предпоставки за „синьо“ неделно парти. Ще бъдеш ли там?“, написаха от "Герена“.

Левски оглавява класирането с 53 точки, с десет повече от втория Лудогорец. Локомотив (София) заема десетото място с актив от 27 точки.

