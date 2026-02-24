Илиян Филипов с благодарност след успеха на Ботев Пловдив над Лудогорец

Финансовият благодетел на "канарчетата“ похвали отбора след победата с 2:1 над Лудогорец
Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов изрази задоволството си след успеха с 2:1 над шампиона Лудогорец в среща от 22-ия кръг на Първа лига, изиграна на стадион „Христо Ботев“.
Пловдивчани стигнаха до ценна победа пред собствена публика, а след двубоя Филипов публикува емоционално послание в социалните мрежи, с което благодари на футболистите и треньорския щаб. В същото време той отправи остра реплика към Велислав Вуцов, който по-рано е изразил критично мнение относно управлението на клуба.
Ето и позицията на Илиян Филипов без редакторска намеса:
"Днес видях моя Ботев Пловдив!
Благодаря на всички момчета, които оставиха сърцата си на терена. Благодаря на целия треньорски щаб и на целия екип на клуба за труда, професионализма и отдадеността.
Не благодаря на г-н Вили Вуцов, който обсипа с гнусни изказвания в своя подкаст за клуба ни и управлението му.
Г-н Вуцов, когато се научите да управлявате поне велосипед, тогава ще чуем оценката ви за управлението на любимия ни Ботев.
Поздравявам всички жълто-черни сърца с победата! Днес показахме на цяла България, че Ботев е над всичко и всички.“