Илиян Филипов с благодарност след успеха на Ботев Пловдив над Лудогорец

Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов изрази задоволството си след успеха с 2:1 над шампиона Лудогорец в среща от 22-ия кръг на Първа лига, изиграна на стадион „Христо Ботев“.

Пловдивчани стигнаха до ценна победа пред собствена публика, а след двубоя Филипов публикува емоционално послание в социалните мрежи, с което благодари на футболистите и треньорския щаб. В същото време той отправи остра реплика към Велислав Вуцов, който по-рано е изразил критично мнение относно управлението на клуба.

Ето и позицията на Илиян Филипов без редакторска намеса: