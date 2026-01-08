Спартак Варна привлече Димо Кръстев от Фиорентина

Спартак Варна уреди първото си зимно попълнение. Централният защитник и национал на България Димо Кръстев от Фиорентина вече ще носи екипа на "соколите". Той е 22-годишен и е висок 1,95 м.

Димо Кръстев е юноша на Нефтохимик. През месец март на 2019 година премина във Фиорентина и последователно бе преотстъпван на Катандзаро, Фералписаро, Тернана и Сиракуза.

През 2020 г. е включен от престижното издание The Guardian в класацията Next Generation – 60-те най-големи таланта в света, родени през 2003 година.

Димо Кръстев е 3-кратен носител на Купата на Италия – Примавера, победител в Суперкупата на Италия – Примавера и титуляр във финали на Купа Примавера.