Локомотив (София) привлече централен защитник

Локомотив София представи второто си ново попълнение през зимния трансферен прозорец. Към „червено-черните“ се присъединява 21-годишният централен защитник Никола Нейчев.

Българинът идва от словенския Табор Сежана и е подписал договор с клуба за срок от две години и половина. С привличането му ръководството на Локомотив продължава активната си работа по подсилване на състава за пролетния дял от първенството.

От клуба изразиха увереност, че младият бранител ще допринесе за стабилността в защита и му пожелаха здраве, късмет и успешни моменти с екипа на столичния тим.