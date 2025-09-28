Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“

Тържественото събитие ще е на 30 септември, вторник, от 17:30 часа на площад „Св. Александър Невски“.
Столичната община организира първото по рода си тържествено посрещане на волейболните ни национали, които завоюваха сребърен медал от Световното първенство във Филипините.
Тържественото събитие ще е на 30 септември, вторник, от 17:30 часа на площад „Св. Александър Невски“.
Момчетата от отбора ще получат специални награди от Федерацията, от Столична община и от БГ Радио. Водещи на събитието ще бъдат спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов (Наско).
За всички, които се съберат на площада, е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони, с участието на “Фондацията и приятели” и млади изпълнители.
Организаторите призовават: без алкохол, оръжия и пиротехника. Ще бъдат предприети строги мерки за сигурност. За да се избегнат задръствания и инциденти, гражданите се насърчават да използват метрото и буферните паркинги.
Медиите ще бъдат допускани с прес карти в специално изградена зона, където ще имат възможност за интервюта с отбора, треньорския щаб и представители на Българската федерация по волейбол.