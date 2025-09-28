БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България завоюва сребърните медали от световното...
Чете се за: 05:20 мин.
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Чете се за: 03:55 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
БЪЛГАРИЯ ЗАВОЮВА СРЕБЪРНИТЕ МЕДАЛИ ОТ СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ВОЛЕЙБОЛ

Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази

Тържественото събитие ще е на 30 септември, вторник, от 17:30 часа на площад „Св. Александър Невски“.

Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
Снимка: Столична община
Слушай новината

Столичната община организира първото по рода си тържествено посрещане на волейболните ни национали, които завоюваха сребърен медал от Световното първенство във Филипините.

Тържественото събитие ще е на 30 септември, вторник, от 17:30 часа на площад „Св. Александър Невски“.

Момчетата от отбора ще получат специални награди от Федерацията, от Столична община и от БГ Радио. Водещи на събитието ще бъдат спортният журналист Найден Тодоров и радиоводещият Атанас Стоянов (Наско).

За всички, които се съберат на площада, е подготвена богата програма с музика и специални моменти със световните вицешампиони, с участието на “Фондацията и приятели” и млади изпълнители.

Организаторите призовават: без алкохол, оръжия и пиротехника. Ще бъдат предприети строги мерки за сигурност. За да се избегнат задръствания и инциденти, гражданите се насърчават да използват метрото и буферните паркинги.
Медиите ще бъдат допускани с прес карти в специално изградена зона, където ще имат възможност за интервюта с отбора, треньорския щаб и представители на Българската федерация по волейбол.

#Столична община #посрещане #волейбол

Последвайте ни

ТОП 24

България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
1
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
2
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал пътник
3
Паднало дърво забави бързия влак Варна - София, има леко пострадал...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
4
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
5
България на финал на световно по волейбол след 55 години (ОБЗОР)
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна
6
Мащабна въздушна тревога в цяла Украйна

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
България се изправя срещу Италия във финала на световното първенство по волейбол
3
България се изправя срещу Италия във финала на световното...
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол между България и Италия
6
БНТ 1 излъчва пряко финала на световното първенство по волейбол...

Още от: Регионални

Протестно шествие в Плевен срещу безводието
Протестно шествие в Плевен срещу безводието
Тир гори на АМ "Тракия" Тир гори на АМ "Тракия"
Чете се за: 00:20 мин.
Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима Вместо фитнес във Велико Търново стотици доброволци пренесоха 900 килима
Чете се за: 01:30 мин.
4% ръст на туристите през летния сезон 4% ръст на туристите през летния сезон
Чете се за: 03:20 мин.
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Заради нерегламентирани превози: Над 200 населени места са без обществен автобусен транспорт Заради нерегламентирани превози: Над 200 населени места са без обществен автобусен транспорт
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

България завоюва сребърните медали от световното първенство по волейбол
България завоюва сребърните медали от световното първенство по...
Чете се за: 05:20 мин.
Спорт
Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“ Сребърните волейболисти на България ще бъдат тържествено посрещнати на площад „Св. Александър Невски“
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са достойни мъже на България Владо Николов: Обещавам повече да не ги наричам деца, те са достойни мъже на България
Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ) България гледа финала с Италия – денят на истината за „лъвовете“(ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Шеста световна титла за Ружди Ружди в тласкането на гюле
Чете се за: 02:22 мин.
Още
Асен Василев е избран за председател на „Продължаваме...
Чете се за: 01:20 мин.
Политика
Масирана руска атака срещу Украйна: Нападението продължи 12 часа
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Протестно шествие в Плевен срещу безводието
Чете се за: 00:42 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ