Ед Шийрън издаде своя осми студиен албум, озаглавен "Play", който включва песни като "Sapphire", "Azizam" и "A Little More". В интервю Шийрън разкри, че следващият му албум, "Rewind", е почти завършен.

В "Play" Ед Шийрън изследва нови музикални хоризонти чрез сътрудничество с продуценти и музиканти от цял свят. Албумът черпи вдъхновение от контакта му с индийската и персийската музикална култура. Шийрън открива връзки между тези нови музикални влияния и ирландската фолклорна традиция, с която е израснал.

Според Billboard, "Play" бележи навлизането на Ед Шийрън в изцяло нова ера, затваряйки главата на изключително успешната му поредица "Mathematics".