ИЗВЕСТИЯ

Съдът пусна под домашен арест собственика на "дома...
Чете се за: 00:32 мин.
Урсула фон дер Лайен: Европа трябва да се бори за своето...
Чете се за: 01:52 мин.
Митов за побоя на шефа на полицията в Русе: Твърди се за...
Чете се за: 03:12 мин.
Избраха Мария Филипова за заместник-омбудсман
Чете се за: 03:00 мин.
Ферма за криптовалута беше открита в мазето на Община...
Чете се за: 01:00 мин.
Нов пожар в Рила, този път в района на Природен парк...
Чете се за: 01:20 мин.
Руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша
Чете се за: 01:50 мин.

Урсула фон дер Лайен с реч пред Европейския парламент за състоянието на Съюза

Ива Стойкова
Всичко от автора
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Фон дер Лайен ще направи равносметка на постигнатото от Европейската комисия от началото на новия ѝ мандат

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще произнесе годишната си реч за състоянието на Съюза пред членовете на Европейския парламент в Страсбург.

Това е първата ѝ реч за състоянието на Съюза след преизбирането ѝ.

Очаква се Фон дер Лайен да направи равносметка на постигнатото от Европейската комисия от началото на новия ѝ мандат и да представи визията за бъдещето си.

Сред акцентите ще бъдат глобалните предизвикателства, включително отношенията между Европейския съюз и Съединените щати, продължаващата подкрепа за Украйна, европейската отбрана и сигурност, както и следващият дългосрочен бюджет.

Речта е знаково събитие в началото на новия политически сезон в ЕС.

Вижте още в прякото включване на Десислава Апостолова.

#Урсула фон ден Лайен #годишна реч #Страсбург #Европейски съюз #Европейски парламент

