Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият...
Чете се за: 01:17 мин.
Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас
Чете се за: 06:32 мин.
От 13 до 20 г. затвор или до живот грозят шофьора на...
Чете се за: 01:32 мин.
Официално: Илиан Илиев вече не е треньор на България
Чете се за: 01:05 мин.
Появиха се нови записи на побоя над полицейския шеф в Русе
Чете се за: 02:27 мин.

Българска делегация участва в молитвена закуска в Киев

от Елена Николова
У нас
българска делегация участва молитвена закуска киев
В края на август български представители се включиха в Молитвената закуска в Киев, както и в тържествата по повод Деня на независимостта на Украйна.


Участието им беше по покана на украинския президент Володимир Зеленски. Молитвената закуска продължава дългогодишната американска традиция и е място за насърчаването на диалога и общовалидните ценности. Днес част от представителите на българската делегация споделиха впечатленията си както от срещите на високо равнище в Киев, така и от ситуацията в Украйна.

Олеся Илашчук, посланик на Украйна в България: Със собствените си очи те имаха възможността да усетят пулса на Украйна и несломимия дух на украинците, които отбраняват справедливостта, правото и законността. Използвам случая да изразя нашата дълбока благодарност към българския народ, към България, към правителството, към обществените и неправителствените организации, към доброволците, към културните и образователните институции, към бизнеса и към всички наши искрени приятели, които подкрепят Украйна. Заедно и обединени сме силни.

Соломон Паси, президент на Атлантическия клуб: Може би най-впечатляващото нещо, което мина пред моите очи бе церемонията на площада, на която президентът Зеленски отличаваше, както семействата на загиналите военни, така и войници, които са се проявили. Това беше елемент от този така несломим украински дух.

#войната в Украйна #молитвена закуска

България ще получи 3,27 милиарда евро по програмата SAFE
България ще получи 3,27 милиарда евро по програмата SAFE
Настроенията в Страсбург преди годишната реч на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:50 мин.
Принц Хари се завърна във Великобритания
Чете се за: 00:42 мин.
Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция
Чете се за: 01:17 мин.
Възможен ли е импийчмънт на Макрон след оставката на премиерата на Франция?
Чете се за: 04:30 мин.
Докато се предели на опашка за пенсии: 21 души загинаха при руски въздушен удар в село в Донецка област
Чете се за: 00:55 мин.

Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция
Министърът на отбраната Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция
Чете се за: 01:17 мин.
По света
15-годишно момче загина при инцидент със самоделно АТВ
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Израел се прицели в лидерите на Хамас в Доха (ОБЗОР)
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Видео подвигна нови въпроси около побоя на шефа на полицията в Русе (ОБЗОР)
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
След фатален инцидент с АТВ: "Остава ни една-единствена...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
8000 декара горят в Сакар - битката с огъня продължава
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Опасна суета в мрежата: Измамни сайтове продават лек срещу...
Чете се за: 04:30 мин.
У нас
Настроенията в Страсбург преди годишната реч на Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:50 мин.
По света
