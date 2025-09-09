Българска делегация участва в молитвена закуска в Киев

В края на август български представители се включиха в Молитвената закуска в Киев, както и в тържествата по повод Деня на независимостта на Украйна.



Участието им беше по покана на украинския президент Володимир Зеленски. Молитвената закуска продължава дългогодишната американска традиция и е място за насърчаването на диалога и общовалидните ценности. Днес част от представителите на българската делегация споделиха впечатленията си както от срещите на високо равнище в Киев, така и от ситуацията в Украйна.

Олеся Илашчук, посланик на Украйна в България: Със собствените си очи те имаха възможността да усетят пулса на Украйна и несломимия дух на украинците, които отбраняват справедливостта, правото и законността. Използвам случая да изразя нашата дълбока благодарност към българския народ, към България, към правителството, към обществените и неправителствените организации, към доброволците, към културните и образователните институции, към бизнеса и към всички наши искрени приятели, които подкрепят Украйна. Заедно и обединени сме силни.