Недостиг на бензин в Русия, цената му се покачва в анексирания Крим

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 02:47 мин.
По света
В Русия се изостря кризата с горивата - бензинът поскъпва и не достига. Далечният изток, Забайкалието и анексираният Крим страдат най-много от недостига на гориво от август насам. В Севастопол например цената на бензина се покачи с 8 рубли за месец.

Руският пазар на горива е „стабилен“ и „под контрол“. Това заяви говорителят на Кремъл на 28 август, след като украински дронове атакуваха 10 руски петролни рафинерии и извадиха от строя поне 5 от тях.

Въпреки това, цените на горивата в страната продължават да се покачват. В Севастопол, на анексирания Кримски полуостров, бензинът е поскъпнал с 8 рубли или 10 цента за месец. Много жители просто отбелязват, че това е тъжно и неприятно.

Евгения, жител на Севастопол: „Разбира се, забелязахме покачването на цените на бензина, но продължаваме да зареждаме. Тъжно е. Караме винаги както.“

Карина, жителка на Севастопол: „Да, забелязах покачването на цените на бензина напоследък. Не бих казала, че е твърде критично за мен, но е неприятно. Можеше да е и по-добре.“

За други разходи за автомобил са се увеличили значително.

Виолета, жител на Севастопол: "Като се има предвид, че трябва да пътувам до друг град всеки ден, за да уча, това, разбира се, се отразява много на бюджета. Трябва да зареждам колата си и това излиза средно 12 000 -15 000 на месец. Доста голяма част от семейния бюджет се харчи само за бензин."

Има и такива, които смятат, че поскъпването не е проблем.

Павел, жител на Севастопол: „Цените на дизеловото гориво, на бензина се покачиха. Има проблеми с обикновения бензин. Но това не се забелязва особено за хората с нормални заплати, над средните. Не мисля, че е проблем."

Каквито и да са доходите им, жителите на Севастопол не мислят, че цените в Крим ще паднат.

Виолета, жителка на Севастопол: „Мисля, за съжаление, че е малко вероятно цените да паднат, защото в Крим имаме трудности с логистиката, с доставката на много продукти, включително храни и горива. Е, и във връзка с тези трудности, цената на горивата е малко вероятно да падне.

Москва вземам мерки Руските власти съобщават, че забраната за сумата на петрола ще бъде удължена до 31 октомври в опит да се понижат цените на горивата на вътрешния пазар.

#Русия #Крим #недостиг #бензин

