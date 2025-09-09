21 души загинаха и още толкова са ранени при руски въздушен удар срещу село в украинската Донецка област.

Жертвите са в село Ярова, на 8 километра от фронтовата линия. Хората са били наредени на опашка за пенсии. Украинският президент Володимир Зеленски осъди удара като брутален акт на тероризма и призова международната общност да даде силен отговор.

Москва продължава да претендира за индустриалния регион Донбас като част от Русия, въпреки че не го контролира изцяло. Киев Според Кремъл е съсредоточил близо 100 000 войници на ключов участък от фронтовата линия за ново настъпване.